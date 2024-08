Política Lula nomeia três novos desembargadores

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

O presidente Lula assinou a nomeação de três novos desembargadores para o Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª região, com sede em São Paulo (SP). Os escolhidos foram a advogada Gabriela Araújo e o advogado Marcos Moreira, que ocuparão as vagas destinadas à advocacia, e a juíza Louise Filgueiras, promovida por merecimento.

A escolha dos três novos desembargadores foi feita com base em três listas tríplices diferentes, sendo duas enviadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e uma pela magistratura. As nomeações serão publicadas no Diário Oficial da União.

Gabriela Araújo foi a mais votada nas listas enviadas pela OAB. Nascida em 1980, atua desde que se graduou em Direito, pela PUC/SP, nas áreas de Direito Constitucional, Eleitoral, Direitos Humanos e Direito Administrativo.

Na área acadêmica, é professora do Departamento Público da Faculdade de Direito da PUC/SP e também leciona como professora convidada em cursos de extensão e pós-graduação de outras universidades, além de proferir palestras e conferências por todo o país.

Marcos Moreira de Carvalho é advogado graduado pela Faculdade de Direito de Sorocaba. Foi secretário de assuntos jurídicos e cidadania da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo/SP de 2009 a 2016.

Louise Filgueiras é mestre pela PUC/SP e foi juíza Federal auxiliar da vice-presidência do TRF-3ª região de 2020 a 2021 e titular da 8ª vara Federal Criminal de São Paulo.

Em 2019, passou triste episódio, quando foi esfaqueada por procurador da Fazenda na sede do Tribunal. Na ocasião, a juíza sofreu apenas um corte superficial no pescoço.

TRE-DF

Ainda nesta semana, Lula assinou a nomeação dos dois novos desembargadores titulares do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).

Os escolhidos são os advogados André Puppin Macedo e Guilherme Pupe da Nóbrega. Eles vão integrar a Corte Eleitoral pelos próximos dois anos.

Formado pelo Centro Universitário de Brasília (Ceub), Puppin fez mestrado e doutorado em direito constitucional na Pontifica Universidade Católica de São Paulo. Possui título de Cidadão Honorário de Brasília, concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Pupe era desembargador eleitoral substituto do TRE-DF desde 2022 e, agora, assumirá o cargo de titular. Ele se formou no Ceub, fez mestrado e doutorado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e pós-doutorado pela Universidad de Granada, na Espanha. O advogado é sócio do escritório Mudrovitsch Advogados.

