Cláudio Humberto Lula perde 4,1 pontos na média semanal das pesquisas

11 de julho de 2022

Insolência procedente. (Foto: Enio)

Após nove levantamentos eleitorais divulgados na última semana, o pré-candidato do PT Lula perdeu mais de quatro pontos na média ponderada da Potencial Inteligência realizada para o Diário do Poder, a partir dos relatórios de 25 institutos com pesquisas devidamente registradas na Justiça Eleitoral. O petista ainda lidera, mas passou de 42,4% para 38,3% na semana, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu 0,2% e tem 33,5% no Sudeste, maior região do País.

Dados

A análise da Potencial trabalha com base em mais de 37 mil entrevistas realizadas em cerca de mil municípios até a última sexta (8).

É o terceiro

O pré-candidato do PDT Ciro Gomes cresceu e tem 8,5% dos votos, segundo a Análise Potencial de Intenção de Voto (Apiv) da Potencial.

Quase dobrou

O “candidato” que mais cresceu foram os votos brancos e nulos, que passaram de 4% para 7,1% em apenas uma semana, no Sudeste.

Por último

A rica pré-candidatura do MDB de Simone Tebet perdeu 0,3%: foi de 2,1% voltou para 1,8% na média da última semana.

Golpe de falsas multas de trânsito faz vítimas

O primeiro alerta foi emitido pelo Detran de São Paulo, em 16 de junho, mas o novo golpe na praça é nacional. Cidadãos recebem falsas multas de trânsito com boletos bancários para pagamento. Os golpistas fotografam carros nas ruas, simulando flagrante de radar, montam auto de infração falso e o enviam. Nada sugere fraude e muitos caem no golpe. Misteriosamente, os golpistas até conseguem bloquear o acesso ao app do Detran, para impedir a vítima de conferir a multa.

Freguesia

Pedro, de Brasília, pagou antes do vencimento em busca de atraente “desconto”, e virou freguês: no dia seguinte, chegou mais uma multa.

É preciso checar

O golpe só é descoberto quando o cidadão consegue entrar no site do Detran, sem app, e verificar se há multa usando placa e Renavam.

Cumplicidade

A polícia não descarta o envolvimento de servidores dos Detrans. Isso explicaria a obtenção do endereço da vítima e o bloqueio do seu app.

Manchete não é prova

Deveria constranger os ministros do Supremo, só que não, a revelação da vice-procuradora Lindôra Araújo de que se pretendia investigar o presidente da República com base em matéria de imprensa. Vexame.

O perigo está no ar

Agora se sabe que Lula, líder que adquiriu horror às ruas, só topou ir ao Rio usando colete à prova de bala. Mas o perigo vinha do alto, a inusitada chuva de cocô. Em vez de colete, melhor usar guarda-chuva.

Novo convite

A Comissão de Transparência do Senado levou 24 horas para marcar novo debate sobre ativismo judicial com os ministros Alexandre de Moraes e Luis Barroso, celebra o senador Eduardo Girão (Pode-CE).

Winter is coming

A retórica sobre a guerra na Ucrânia deve mudar. Para o economista e ex-quase presidente da Petrobras Adriano Pires, quando o inverno chegar, a guerra acaba. A Europa não sobrevive sem gás russo.

Novo tá mal

O pré-candidato do Novo a presidente não está com sorte em Alagoas. Levantamento presidencial do Paraná Pesquisa aponta Felipe D´Ávila com 0% no Estado, após registrar microscópicos 0,2% em maio.

Prioridade

Emendas de relator do orçamento já enviadas para execução somam R$12,3 bilhões e mais de 16,6 mil indicações. Do valor disponibilizado, cerca de dois terços foram destinados para a Saúde (R$8 bilhões).

Zona no Euro

O Euro voltou a fechar na casa de US$1, voltando a se aproximar do patamar de desvalorização que não atingia havia 20 anos. A principal preocupação é a recessão e a necessidade da Europa por gás… russo.

Biden ladeira abaixo

A confiança no presidente dos EUA, Joe Biden, é a menor da série histórica do levantamento anual Gallup, iniciado em 1991: 45% dos confiam “muito pouco” no presidente. Trump chegou a 42%.

Pergunta na rima

Ladrão que rouba bilhão participa de eleição?

PODER SEM PUDOR

Insolência procedente

Jânio Quadros visitava o Recife, em campanha para presidente, quando um repórter insistente resolveu fazer perguntas impertinentes. O homem da vassoura manteve a fleuma até quando o jornalista perguntou-lhe se era verdade que, como governador de São Paulo, em ocasiões sociais, ele costumava tirar o sapato para alisar o tornozelo de uma bela senhora, mulher de um dos secretários estaduais. “O senhor é muito insolente!”, exclamou Jânio levantando-se. E diante do silêncio geral que se seguiu, quando os presentes achavam que ele explodiria de indignação, Jânio se entregou: “Há homens burros e mulheres feias, meu caro, mas este caso era o de um casal perfeito!”

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

