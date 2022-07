Cláudio Humberto Pesquisas mostram Lula 8,6% à frente de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Planos para visita íntima. (Foto: Enio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A média ponderada, compilada pela Potencia Inteligência, com base nas pesquisas realizadas na semana passada nos Estados mostra um cenário da disputa pelo Planalto consolidado com o ex-presidente Lula (PT) na liderança das intenções de voto, com pequena queda de 41,8% para 41,1%. Perda semelhante foi observada no desempenho eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), que variou de 33,1% para 32,5%.

Bem longe

Ciro Gomes subiu de 7,1% para 7,5%, Simone Tebet caiu de 2,1% para 1,8% e todos os demais pré-candidatos subiram de 4,3% para 4,5%.

Votos em disputa

Surpresa da semana foi com o aumento no número de brancos e nulos, que subiu de 5,1% para 6,5%. Indecisos caíram de 6,6% para 6,1%.

Universo analisado

A média da Potencial Inteligência, elaborada pelo estatístico Zeca Martins, considera mais de 37 mil entrevistas em mil municípios.

Dois de fora

A média ponderada leva em conta pesquisas realizadas em todas as unidades da federação, com exceção de Rondônia e Amapá.

Bancada contra PEC lembra ‘Justo Veríssimo’

As manchetes celebraram “vitória da oposição” na decisão do deputado Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, de adiar para terça (12) a votação da PEC dos benefícios sociais. Os que vociferam contra a proposta mal percebem terem assumido as feições do “deputado Justo Veríssimo”, personagem de Chico Anysio que tinha “horror a pobres”, maiores afetados pelo adiamento. Afinal, serão mais de 20 milhões de famílias recebendo Auxílio Brasil de R$600, o triplo do Bolsa Família.

Quorum elevado

Arthur Lira adiou a votação da PEC por considerar que os 427 deputados presentes não lhe davam segurança de aprovação. Mas era quorum alto.

Pobre na mão

Caso tivesse sido aprovado na última quinta (7), o aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, por exemplo, poderia ser pago este mês.

Quase unanimidade

Como no Senado, que aprovou a PEC por 73×1, também na Câmara a aprovação de acachapante, incluindo os votos dos “Justos Veríssimos”.

Pela regra…

O senador Marcos do Val disse que foi “tratado como líder” por Rodrigo Pacheco para indicar emendas de relator. Líderes de PSB, PCdoB, Psol e demais puxadinhos do PT também levaram R$50 milhões cada?

Jogo bruto

A revelação de que houve distribuição farta de emendas mostra o vale-tudo para eleger Rodrigo Pacheco. E explica a subserviência do presidente do Senado a Davi Alcolumbre, atual presidente da CCJ.

Caroço no angu

A recusa de Marcos Valério em ir à Câmara explicar relações entre PT e PCC foi vista por Carlos Sampaio (PSDB-SP) como motivo para criar a CPI. “Só reforça a necessidade de aprofundarmos as investigações”.

Candidato cantador

Viralizou o vídeo em que o pré-candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), empolgado com as pesquisas, acabou se juntando a um cantador para abrir a voz, em dueto.

O que explica?

A queda nacional dos combustíveis após serem considerados itens essenciais e, por isso, com ICMS limitado, revelou que governadores tinham o poder de combater a disparada do preço nas mãos.

Caminho (longo) esburacado

A cerca de um mês do início oficial da campanha eleitoral, partidos ainda têm de definir candidatos, além de repartir o bolão do fundo eleitoral. E as “fichas” – e contas – precisam ser julgadas pela Justiça Eleitoral.

Não é fake, mas…

Pesquisa Gallup, nos EUA, aponta que a confiança no noticiário de TV e nos jornais está no menor nível da série histórica, realizada desde 1993: respectivamente 49% e 43% confiam “muito pouco” nessas instituições.

Maracaju

Completa 90 anos neste domingo (10) a fundação do “Estado de Maracaju”, nome dado ao Mato Grosso do Sul durante a Revolução Constitucionalista de 1932, contra o governo federal de Getúlio Vargas.

Pergunta no seminário

Por que não existe encontro na Venezuela para autoridade brasileira debater a democracia?

PODER SEM PUDOR

Planos para visita íntima

Certa vez, durante almoço no falecido Piantella, em Brasília, o dono do restaurante, Marco Aurélio, não parava de lamentar a condenação de um cliente ilustre, José Dirceu, no processo do mensalão, e a confirmação pelo próprio ex-ministro de que seria obrigado a cumprir quase dois anos de prisão em regime fechado. A todo momento, o chef Marco Aurélio olhava para Dirceu e lamentava: “Zé, eu não aguento ficar dois anos sem você…” Ouvindo as lamúrias ao lado do jornalista Pedro Rogério Moreira, o ex-senador Heráclito Fortes (DEM-PI) gozador incorrigível, interveio: “Zé, vamos fazer o seguinte: quando você tiver direito a visita íntima, convoque o nosso Marco Aurélio!” E todos caíram na gargalhada. Inclusive Marco Aurélio, que, aliás, é espada.

( Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto