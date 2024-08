Política Lula teve intensa atividade no RS nessa sexta

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Em Porto Alegre, Lula participou da entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva teve uma sexta-feira (16) intensa no Rio Grande do Sul. Pela quinta vez no Estado desde o início da crise climática causada pelas inundações históricas de maio, Lula cumpriu agenda em Porto Alegre e São Leopoldo.

Pela manhã, o chefe do Executivo efetuou a entrega imediata de 173 habitações no condomínio Morada da Fé, em Porto Alegre. Outras 80 unidades foram entregues na unidade habitacional Dois Irmãos.

Essas entregas fazem parte das ações que redundaram na assinatura de quatro Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, o Ministério Público Federal, entidades organizadoras e prefeituras, para a conclusão das obras e entregas, totalizando 1.290 unidades habitacionais até o final do ano.

Os TACs são referentes aos empreendimentos Morada da Fé, Dois Irmãos, COOHAGIG e Orquídea Libertária. Com a celebração do TAC, serão liberados R$ 11,8 milhões. No total, o investimento do governo federal chega a R$ 130,9 milhões.

Durante o anúncio, o presidente Lula exaltou a ação de todos os ministérios no Estado e o trabalho do ministro Paulo Pimenta na gestão dos programas do governo federal voltados à reconstrução.

“Eu tive cinco enchentes na minha vida. Eu sei o que vocês vivem, porque eu vivi. Quando decidi fazer o Minha Casa, Minha Vida, foi para cumprir o que está na Constituição: a moradia é um direito do povo e o dever do estado”, afirmou o presidente.

Ele salientou os processos que envolvem a complexidade das soluções habitacionais à população, mas garantiu que o governo avança para que todos afetados pelas chuvas tenham novas moradias.

“Todas as pessoas que perderam a casa por causa da enchente, vão receber a casa a que têm direito”.

No mesmo ato, foi autorizada a segunda fase do Empreendimento Dois Irmãos 2, em Porto Alegre (320 habitações), e do Residencial Bela União (40 habitações), em Dom Pedrito, totalizando 360 novas moradias em um investimento total de R$ 57,9 milhões. Juntamente com esta proposta, foi assinada a portaria que autoriza a contratação de mais 1.052 moradias do Minha Casa, Minha Vida em cinco municípios: São Leopoldo, Taquara, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Canoas. O total de investimentos para esta etapa chega a R$ 186,1 milhões.

Centro de Oncologia

No começo da tarde dessa sexta (16), o presidente inaugurou o novo Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). A obra teve R$ 144 milhões em investimentos do governo federal e permite a realização de radioterapia no local, sem precisar transferir pacientes para outros serviços. Além disso, as sessões de quimioterapia terão um aumento de 160%.

“Quando venho em um hospital público como esse, percebo que temos que acabar com essa bobagem de que o Estado tem que ser mínimo. O Estado precisa dar igualdade de tratamento a todos. Saúde é investimento em salvar vidas. Na pandemia, se não fosse o SUS, teríamos uma desgraça ainda maior. Graças aos médicos, enfermeiros e enfermeiras e funcionários técnicos, vidas foram salvas”, destacou Lula.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, participou da cerimônia, comentou o processo de reconstrução do SUS em todo o país e a importância do atendimento especializado no GHC.

“Serão 60 pacientes atendidos diariamente na radioterapia. Todo o tratamento aos tipos de câncer, transplantes de medula óssea em 14 novos leitos, é um trabalho integrado para o apoio aos pacientes. O SUS tem que ter qualidade e acolhimento para ser integral”, explicou a ministra.

Em seu último compromisso público nessa sexta, Lula esteve na inauguração das obras do complexo viário da Scharlau, em São Leopoldo. Este projeto visa resolver um dos principais problemas de tráfego e logística do Estado, localizado no ponto de interseção entre a RS-240 e a BR-116. O trecho é crucial para conectar a Serra e a região dos Vales à Grande Porto Alegre.

Lula teve intensa atividade no RS nessa sexta

