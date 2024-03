Rio Grande do Sul Lula visita o Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira

8 de março de 2024

Presidente não viaja ao Estado desde junho de 2023, quando foi recepcionado no Palácio Piratini. (Foto: Gustavo Mansur/Secom)

Na manhã da próxima sexta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcará no Rio Grande do Sul com uma comitiva de pelo menos sete ministros (incluindo os titulares das pastas da Saúde, Educação, Agricultura e Transportes). O roteiro deve incluir Porto Alegre e Lajeado (Vale do Taquari), primeiras cidades de um giro que ele pretende fazer por diversos Estados.

Em Lajeado, o chefe do Executivo se encontrará com políticos, empresários e representantes da comunidade para apresenta um balanço das medidas tomadas pelo governo federal em auxílio aos moradores da região, a mais afetada pelos temporais do ano passado. Os eventos devem ser realizados na Universidade do Vale do Taquari (Univates) e em outro local.

Já na capital gaúcha a agenda incluirá uma reunião com o governador Eduardo Leite e líderes empresariais – a sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) é sondada para a programação, que poderá contar com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin – que acumula o comando do Ministério da Indústria e Comércio.

As informações foram antecipadas à imprensa, ainda não oficialmente, pelo ministro gaúcho Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Ainda segundo ele, o itinerário de Lula nas duas cidades foi alvo de uma reunião entre ambos na noite dessa quinta-feira (7).

Visita anterior

Lula não viaja o Rio Grande do Sul desde o dia 30 de junho do ano passado, quando realizou em Porto Alegre a sua primeira visita oficial ao Estado em seu terceiro mandato presidencial, iniciado em janeiro. Ele conheceu novas instalações do Hospital de Clínicas e participou da cerimônia de entrega de quase 500 unidades do programa “Minha Casa, Minha Vida” em Viamão (Região Metropolitana).

No mesmo dia, ele e a primeira-dama nacional Janja da Silva foram recepcionados no Palácio Piratini (Centro Histórico) para um almoço. O evento foi concorrido e em clima quase informal, além da presença de diversas autoridades de diferentes instâncias do poder.

A ocasião também marcou um fato inédito no País: a presença do namorado do governador como um dos “cicerones” do evento, na condição extra-oficial de “primeiro-cavalheiro” do Estado – meses depois, Eduardo Leite e o médico paulista Thalis Bolzan formalizariam a relação por meio de um registro de união estável.

(Marcello Campos)

