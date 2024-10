Geral Maduro não disse que Lula morreu e tem um sósia, nem que foi cooptado pela CIA

18 de outubro de 2024

Os recém-chegados após a reeleição do líder venezuelano se somam aos cerca de 700 mil que vieram ao Brasil por Pacaraima.(Foto: Reprodução)

Pessoas estão compartilhando nas redes sociais a informação enganosa de que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, teria confessado em um pronunciamento para a emissora de TV TeleSUR que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, morreu. Maduro teria dito que “esse cara que está aí é um mascarado”, um sósia trazido pelo empresário Armínio Fraga e por ministros brasileiros para tomar o poder no País.

Segundo o Estadão Verifica (serviço de checagem de informação do jornal O Estado de S. Paulo), o conteúdo é falso. Maduro não fez um pronunciamento para a TV afirmando que Lula morreu, nem disse que a pessoa que está no comando do Brasil é um sósia. Quem insinuou isso, em uma entrevista ao canal venezuelano Globovisión, foi o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab.

As declarações foram feitas ao programa Análisis Situacional em 10 de outubro de 2024. Apesar do tom conspiratório, Saab não disse, literalmente, que Lula está morto, nem que foi substituído por um sósia mascarado, tampouco que foi colocado no poder por Armínio Fraga. O que ele afirmou foi acreditar na teoria de que “Lula foi cooptado na prisão” e que o brasileiro “não é mais o mesmo”, nem fisicamente, nem na forma como se expressa.

Na entrevista, Saab também acusa Lula e o presidente do Chile, Gabriel Boric, de serem agentes da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos. Depois da declaração do procurador-geral, a Chancelaria Venezuelana publicou um comunicado dizendo que as declarações são de caráter pessoal e não refletem a posição oficial da política externa do país.

Saiba mais: O conteúdo investigado foi republicado por diversos perfis na internet. O vídeo repete uma teoria da conspiração já desmentida no passado pelo Verifica e por outras agências de checagem: a de que Lula morreu em 2022 e que um sósia governa o Brasil atualmente.

No topo do vídeo viral, aparece a inscrição “Notícias de Nárnia” – um reino de fantasia criado pelo escritor irlandês C. S. Lewis, onde se passam as Crônicas de Nárnia, protagonizadas por crianças. Apesar da referência, a narração do vídeo trata como fato – e não fantasia – a suposta morte de Lula em 2022 e sua substituição por um sósia financiado por Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central.

O vídeo investigado exibe o título de uma publicação na internet, segundo a qual o procurador-geral da Venezuela acusou Lula de ter sido cooptado na prisão pela CIA. Também é exibido um frame do vídeo em que aparece Saab. Apesar disso, o autor do conteúdo insiste em afirmar, repetidas vezes, que foi Maduro quem disse ao vivo na televisão que Lula foi substituído por um sósia.

A insinuação conspiracionista foi dita no último dia 10. Em uma longa entrevista ao programa Análisis Situacional, da Globovisión, ele acusou, primeiro, o presidente do Chile, Gabriel Boric, de ser comprovadamente um agente da CIA. Depois, disse que Lula também assumiu esse papel. “Para mim, Lula foi cooptado na prisão. Essa é a minha teoria. Ele não é o mesmo que foi o fundador do PT”, declarou.

Na entrevista, Saab continuou defendendo sua tese. Ele argumentou que conheceu Lula na petrolífera de Orinoco, na Venezuela, e que “este agora não é o mesmo em nada, nem no físico, nem na forma como se expressa”.

Fraga, ex-presidente do Banco Central citado como o responsável por colocar um sósia de Lula no governo, não foi sequer mencionado na entrevista do procurador. Saab também não disse diretamente que um grupo de ministros foi responsável pelo esquema, como alegou o autor do conteúdo falso.

Na mesma entrevista, o procurador repetiu outra alegação falsa sobre as eleições brasileiras: a de que Lula foi colocado no poder pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele disse: “Lula vai preso por corrupção e de pronto aparece habilitado, como se não tivesse feito nada”. E continuou: “Você [Lula] ganhou porque um Tribunal Eleitoral determinou sua vitória por meio de uma câmara eleitoral”.

Após a entrevista do procurador-geral à Globovisión, a Chancelaria Venezuelana emitiu um comunicado dizendo que as declarações de Saab representavam opiniões pessoais e não uma posição oficial do governo da Venezuela. Na nota, o governo de Maduro ratificou “absoluto respeito pela trajetória histórica do Presidente Lula da Silva e de sua liderança no Brasil, bem como pelas relações entre países, Estados e povos que continuarão a se fortalecer”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

