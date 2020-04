Notas Mundo Mãe de Justin Trudeau é hospitalizada após incêndio em prédio

28 de abril de 2020

Margaret Trudeau, mãe do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se recupera em um hospital após inalar fumaça durante um incêndio na madrugada desta terça-feira (28) no prédio onde mora em Montreal. Ela não ficou ferida e deve se recuperar totalmente. Em um post, o primeiro-ministro agradeceu aos responsáveis pelo salvamento de sua mãe, que tem 71 anos.

