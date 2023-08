Brasil Mãe e dois filhos, de 5 anos e 3 meses, são encontrados mortos dentro de carro submerso em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Corpos de mãe e filhos estavam dentro de veículo submerso em rio. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 24 anos, identificada como Carla Andriele de Souza Mathias, e seus dois filhos – um menino de 5 anos e uma bebê de três meses – foram encontrados mortos, dentro de um carro submerso no rio Iguaçu, em Porto União, Santa Catarina, na última quarta-feira.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias das mortes, por meio da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI). Os corpos foram localizados no interior do veículo, segundo o delegado Wellington Gustavao Spiacci, responsável pelas investigações.

Ainda de acordo com a polícia, foi um telefonema anônimo para o Corpo de Bombeiros que levou agentes até o local. Na ligação, uma pessoa indicou a presença de um carro vermelho — com as mesmas características do veículo da família.

O veículo estava a cerca de 50 metros da estrada que dá acesso a Balneário Santa Rosa, a 436 quilômetros de Florianópolis. As vítimas foram encontradas por um mergulhador da corporação após operação que contou com ajuda de um sonar para localizar o carro.

Os corpos foram localizados no interior do veículo, que estava a 3 metros de profundidade e a uma distância de cerca de 7 metros da margem do rio, segundo informação do Corpo de Bombeiros

O automóvel estava com as portas e vidros fechados e, como a água escura e correnteza fortes, não foi possível ver se havia corpos no espaço interno. Após uso de cabos de salvamento, o veículo foi puxado para a margem, onde foram encontradas as três pessoas. O veículo deve passar por perícia.

Comoção

Nas redes sociais, cidadãos lamentaram as mortes da mãe e das crianças.

“Que tristeza, eu passei no momento em que os bombeiros estavam prestes a tirar o carro, não quis ficar por que é muito triste essa situação! Só Deus para confortar toda a família”, escreveu uma moradora.

“Descanse em paz. Meus sentimentos a família e amigos, que Deus dê forças e conforto ao coração de cada um. ‘As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão’ (João 10:27-28)”, publicou outra.

“Que tristeza!!! Eu via ela todos os dias deixando o filho dela na mesma escolinha que minha filha está”, lamentou outra moradora da cidade.

