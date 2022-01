Geral Mãe flagra enfermeira que fingiu aplicar vacina no filho em São Paulo

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

O caso ocorreu na manhã de terça-feira (25) em um posto de saúde em Taubaté (SP). (Foto: Reprodução)

Ao registrar em vídeo o filho de 11 anos tomando a vacina contra a covid-19, uma mãe flagrou a enfermeira injetando a seringa no braço do garoto sem aplicar o imunizante. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (25) em um posto de saúde em Taubaté (SP).

Nas imagens, é possível observar que a profissional chega a inserir a agulha no braço do menino, mas não aperta o êmbolo para aplicar o imunizante. Em seguida, a enfermeira retira a agulha, limpa o local e até coloca um curativo, antes de Paola Dino, mãe da criança, contestar.

De acordo com Paola Dino, mãe do garoto, o filho estava ansioso pela vacina. Ao perceber que a profissional da saúde havia retirado a seringa sem apertar o êmbolo para aplicar o imunizante, ela alertou a equipe da unidade de saúde do Jardim Mourisco.

“Eu sou mãe e surda. Ser não fosse esse vídeo, ninguém iria acreditar em mim. Foi minha filha de 9 anos que me pediu para gravar um vídeo. Ainda bem que gravei, na hora de aplicar eu vi o que aconteceu. Mas eu sou mãe igual uma leoa. Os pais têm que ficar alerta”, disse a mãe.

A mãe contou também na publicação, que, por ser surda, acaba subestimada. “Porque eu sou mãe surda, eles pensam que eu não sou capaz de arrumar confusão. Eu sou capaz de brigar, sim, tenho prova, tenho que proteger meus filhos. A vacina é importante, sim! Fica de olho”, acrescentou.

Após ser constatado pela filmagem que o garoto não havia tomado a vacina, ele recebeu a dose de forma correta.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Taubaté informou que a situação foi pontual e que tomou providências administrativas sobre o caso. A administração ressaltou que a criança não saiu da unidade sem a vacina.

“A Prefeitura de Taubaté esclarece que, antes de iniciar a campanha para esta faixa etária, toda equipe de enfermagem das 7 unidades envolvidas na vacinação das crianças recebeu orientação, de maneira pessoal e por escrito, sobre os procedimentos técnicos para aplicação da vacina”, disse o comunicado. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal Correio Braziliense.

