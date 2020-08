Agosto é celebrado como o Mês de Aleitamento Materno no Brasil desde 2017. O período também é chamado de Agosto Dourado, cor que simboliza o padrão ouro de qualidade do leite humano, líquido essencial para a vida e o desenvolvimento do bebê.

Mas, em meio à pandemia de Covid-19, a preocupação das mães com a amamentação aumenta. E uma dúvida surge: mulheres que contraíram a doença podem amamentar normalmente?

Segundo a coordenadora de assistência em aleitamento materno do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, Maíra Domingues, que é enfermeira pediátrica, os estudos feitos com amostras de leite de mães que tiveram a doença indicam que o novo coronavírus não é transmitido pela amamentação.

“As mães podem e devem continuar amamentando, mesmo estando com sintomas compatíveis com a síndrome gripal ou infecção respiratória, ou mesmo a confirmação para Covid-19, se for seu desejo e se estiverem em condições clínicas adequadas. Mas é importante que elas utilizem a máscara quando forem amamentar ou realizar algum cuidado com o bebê. E, claro, a higienização das mãos com bastante frequência, antes e depois da mamada ou cuidado”, explicou a enfermeira pediátrica.

Mas, segundo Maíra, as doações para bancos de leite estão contraindicadas para mulheres com sintomas compatíveis com síndrome gripal, infecção respiratória ou confirmação de casos de coronavírus.