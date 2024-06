Geral Maio termina com recorde de frio em diversas regiões do País

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Quinta-feira começou gélida e com geada em São Joaquim (SC). (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mês de maio de 2024 termina com destaque para a primeira onda de frio no País e uma queda mais brusca de temperaturas em diversas regiões. Estados do Sul, Centro-Oeste e o Sudeste começaram essa quinta-feira (30) com muito frio, segundo a MetSul. No Rio Grande do Sul, a mínima ocorreu em São José dos Ausentes com -0,1ºC. Em Santa Catarina, a temperatura baixou a -2,4ºC em São Joaquim. Paraná anotou 1,0ºC em General Carneiro. Em São Paulo, mínima de 1,1ºC em Campos do Jordão. Em Minas Gerais, frio de -2,2ºC em Delfim Moreira. No Mato Grosso do Sul, temperatura de 5,2ºC em Amambaí.

Em Porto Alegre, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas mínimas registradas nessa quinta foram de 11,4°C no Jardim Botânico e de 10,3°C em Belém Novo.

Veja a seguir uma lista com as temperaturas mínimas dessa quinta em algumas cidades do Rio Grande do Sul:

– São José dos Ausentes: -0,1°C;

– Getúlio Vargas: 1,1°C;

– São Francisco de Paula: 2,1°C;

– Cambará do Sul: 2,2°C;

– Santana do Livramento: 2,2°C;

– Carazinho: 2,8°C;

– Caxias do Sul: 2,8°C;

– Esmeralda: 2,8°C;

– Campos Borges: 3,3°C;

– Coxilha: 3,3°C;

– Passo Fundo: 3,3°C;

– Porto Xavier: 3,3°C;

– Canela: 3,4°C;

– Quaraí: 3,4°C;

– Soledade: 3,4°C.

Previsão

A MetSul Meteorologia prevê a continuidade do tempo firme no Rio Grande do Sul, que está sendo garantido nestes dias pela influência de um centro de alta pressão que acompanha a massa de ar frio que ingressou nesta semana com queda acentuada da temperatura.

Esta sexta-feira (31) terá sol e nuvens no Rio Grande do Sul. Novamente, bancos de nevoeiro e nuvens baixas formados por inversão térmica são esperados em vários pontos do estado, especialmente no Centro e no Leste gaúcho, entre a madrugada e de manhã, dissipando-se após. Muitas nuvens altas ingressam no estado no decorrer do dia.

O amanhecer é novamente frio em todo o Estado com marcas abaixo de 10ºC na grande maioria das cidades gaúchas. A área de São José dos Ausentes, nos Aparados da Serra, amanhece com -1ºC a 0ºC. As máximas à tarde ficam entre 17ºC e 20ºC na maior parte do Estado.

Porto Alegre e região metropolitana vão ter uma sexta-feira de sol e nuvens. Novamente, bancos de nevoeiro e nuvens baixas entre a madrugada e de manhã, mas que depois se dissipam. Haverá muitas nuvens Cirrus (altas) no céu depois da dissipação das nuvens baixas. A capital deve ter de 8ºC a 18ºC.

No sábado, o tempo segue firme no Rio Grande do Sul. O sol predomina no estado, mas pelo terceiro dia seguido haverá a formação de nuvens baixas e nevoeiro em vários pontos entre a madrugada e de manhã, dissipando-se depois. Em pontos mais a Leste do estado, a nebulosidade pode tardar a se dissipar. Porto Alegre deve anotar entre 10ºC e 21ºC.

No domingo, mais um dia de tempo excelente. O sol segue predominando no Rio Grande do Sul, embora nuvens esparsas. Permanece a possibilidade de nuvens baixas, neblina e nevoeiro entre a madrugada e de manhã. O dia começa menos frio e a tarde será agradável com maior aquecimento. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 13ºC e 25ºC.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/maio-termina-gelado-e-com-recorde-de-frio-em-diversas-regioes-do-pais/

Maio termina com recorde de frio em diversas regiões do País

2024-05-30