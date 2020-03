Agro Maior trator do Brasil está na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Maior trator do Brasil está presente na Expodireto Cotrijal 2020. (Ricardo Azevedo).

Outra novidade na feira da Expodireto Cotrijal 2020, é o maior trator do Brasil, o Steiger 620. Ele pesa em média 21 toneladas, e só o pneu da máquina chega a aproximadamente a dois metros de altura. O tanque de combustível do trator tem capacidade para 1760 litros, o que vale a 39 tanques de um carro popular. Com o tanque cheio, o equipamento consegue trabalhar 15h direto. Para quem deseja adquirir o trator, o seu preço custa a partir de R$ 1 milhão.

O Steiger 620 chegou para proporcionar ao produtor rural menos desgaste, menos gasto com combustível, menos manutenção e mais potência. Tudo isso foi unido a uma cabine confortável, com controles ergonômicos e fáceis de usar. É um ambiente de operação que trabalha com você em todas as condições de campo e estrada.

“É um trator com 620 cavalos, trator com muita potência para atender as diversas áreas de produção do Brasil. A Expodireto é uma feira muito importante a nível nacional, nós estamos otimistas com a feira. A gente entende que existe uma situação de veranico que ainda preocupa os produtores, mas acredito que vai haver uma compensação climática. O estado do Rio Grande do Sul hoje, é o maior produtor de arroz do Brasil, é um grande produtor de soja, milho e trigo. Uma economia sempre pujante para o setor de máquinas agrícolas”, disse otimista o especialista de Marketing Comercial, Carlos Furlan.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro

Deixe seu comentário