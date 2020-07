Rio Grande do Sul Mais 34 pessoas morreram por coronavírus no Rio Grande do Sul, maior número de vítimas já registrado de uma só vez pelo governo gaúcho

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Predomínio de idosos: cinco dos mortos mais recentes tinham idade superior a 90 anos. (Foto: EBC)

Em mais um recorde de mortes por coronavírus, nesta terça-feira (7) o Rio Grande do Sul acrescentou à sua estatística da pandemia 34 novas vítimas, maior número já registrado pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) em um só boletim diário. Com isso, os óbitos causados pela doença em território gaúcho chegaram a 793. Até então, o recorde era de 32 perdas, registrado na véspera e também em 30 de junho.

Já os diagnósticos positivos totalizam 33.800, com a inclusão de 1.484 notificações. Passados praticamente quatro meses desde os primeiros casos confirmados (na primeira quinzena de março), 424 (85%) dos 497 municípios gaúchos têm ou já tiveram ao menos um indivíduo infectado pela Covid-19, com ou sem sintomas.

Porto Alegre lidera a lista de vítimas: 127 nas contas da SES ou 137 no informe epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde. Passo Fundo (Região Norte) é vice-líder com 47, seguida por Bento Gonçalves (Serra) com 38, Novo Hamburgo (Vale do Sinos) com 37 e Canoas (Região Metropolitana) com 30.

Em número de testes positivos, a Capital também aparece no topo da lista do governo estadual, com 3.395 casos desde a primeira notificação (ou mais de 4 mil, de acordo com a prefeitura), tendo Passo Fundo em segundo lugar, com 2.152. Completam a parte mais alta da tabela Lajeado (Vale do Taquari) com 1.677, Bento Gonçalves com 1.482 e Caxias do Sul (Serra) com 1.367.

Óbitos mais recentes

É importante ressaltar, porém, que essa atualização de falecimentos com base em relatórios epidemiológicos diários não significa que todas as perdas informadas pelo mesmo boletim tenham ocorrido necessariamente na mesma data, já que os dados remetidos pelas instituições de saúde e prefeituras pode demorar alguns dias até serem integrados ao levantamento geral de cada Estado.

A lista divulgada nesta terça-feira mantém o predomínio, entre as vítimas, da combinação de dois fatores de risco: o perfil etário (idosos) e o histórico de comorbidades (outras doenças crônicas e não transmissíveis, combinadas ao quadro de Covid-19, como diabetes, cardiopatias, obesidade, problemas respiratórios e câncer).

Confira, a seguir, os falecimentos mais recentes por coronavírus no Rio Grande do Sul, relacionados por município de residência, gênero (masculino ou feminino) e idade.

– Alvorada (homem, 71 anos);

– Alvorada (mulher, 87 anos);

– Barão de Cotegipe (homem, 83 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 60 anos);

– Camaquã (homem, 62 anos);

– Esteio (mulher, 46 anos);

– Frederico Westphalen (mulher, 53 anos);

– Gramado (homem, 37 anos);

– Gravataí (homem, 58 anos);

– Igrejinha (homem, 57 anos);

– Montenegro (mulher, 41 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 51 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 67 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

– Osório (homem, 91 anos);

– Pelotas (homem, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 63 anos);

– Porto Alegre (mulher, 58 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 91 anos);

– Porto Alegre (homem, 91 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Rio Grande (homem, 74 anos);

– Ronda Alta (homem, 47 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 73 anos);

– Taquara (mulher, 50 anos);

– Tramandaí (mulher, 62 anos);

– Viamão (mulher, 61 anos);

– Viamão (mulher, 68 anos);

– Viamão (homem, 84 anos);

– Xangri-lá (homem, 38 anos).

(Marcello Campos)

