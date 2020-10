Política Mais de 1 milhão de mesários devem trabalhar no primeiro turno das eleições 2020

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Número é uma estimativa do TSE considerando todas as seções eleitorais do Brasil e também os 406 locais específicos para justificativa de voto Foto: Divulgação Número é uma estimativa do TSE considerando todas as seções eleitorais do Brasil e também os 406 locais específicos para justificativa de voto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Ao menos 1,6 milhão de mesários devem trabalhar no 1º turno destas eleições. A estimativa do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considera a norma que determina, no mínimo, quatro mesários por seção eleitoral. No total, há 401.364 seções eleitorais no Brasil. Além disso, há também 406 locais específicos para justificativa de voto, onde devem ajudar quatro mesários cada. O total estimado, portanto, é de 1.607.080 mesários.

Os números foram fornecidos pelo TSE por meio da Lei de Acesso à Informação. O número exato de mesários só deve ser oficializado após o 1º turno das eleições, de acordo com o TSE. Em 2018, a estimativa foi de 1,9 milhão de mesários.

Para ser mesário, o eleitor precisa completar 18 anos até o 1º turno das eleições e tem de estar em dia com a Justiça Federal. Candidatos e os respectivos parentes não podem ser mesários. Os Tribunais Regionais Eleitorais estimulam que os eleitores se voluntariem para a atividade pelo programa “Mesário Voluntário”.

Neste ano, em razão da pandemia da Covid-19, os mesários foram convocados por e-mail ou por mensagem no WhatsApp. A mensagem continha uma senha que devia ser inserida no site do TRE e que confirmava a participação do mesário. Quando não houve resposta, a Justiça Eleitoral enviou uma carta a quem foi convocado ou se voluntariou para a função.

O Estado com o maior número de mesários deve ser novamente São Paulo, onde 343.168 pessoas vão ajudar no primeiro turno das eleições. Os mesários devem atuar nas 85.792 seções eleitorais de SP. As justificativas devem ser feitas preferencialmente pelo site ou pelo aplicativo e-Título.

Orientações eleitorais

A porta-voz do TRE-SP, Nadhia Pinheiro, lembra que pessoas idosas ou do grupo de risco, caso tenham solicitado, foram dispensadas de trabalhar como mesário nestas eleições. Apesar disso, ela afirma que a Justiça Eleitoral deve fornecer e orientar o uso de máscara, álcool em gel e face shield para uso dos mesários. Os mesários também devem manter a distância de pelo menos 1 metro.

