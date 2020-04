Notas Brasil Mais de 300 estabelecimentos de Salvador são interditados

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

As fiscalizações de decretos com medidas contra o coronavírus em Salvador (BA) interditaram, até a manhã desta segunda-feira (4), 336 estabelecimentos e cassaram o alvará de 60. Até a manhã desta segunda-feira, o número de pacientes infectados pela Covid-19 passava de 400, com nove mortes.

