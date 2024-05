Algumas das escolas da região, em reconstrução, só retornaram às aulas no início de 2024. Segundo a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, o trabalho será redobrado.

“Nós nos mobilizamos, a iniciativa privada nos ajudou, conseguimos recuperar após as enchentes de setembro e foi tudo destruído de novo”, diz a secretária. “Algumas das escolas só terminam a reforma no final de 2023.”

Desde 29 de abril, quando as chuvas começaram a ganhar força no Estado, as quase mil escolas atingidas estão espalhadas por 239 municípios afetados. São centros de ensino que sofreram algum dano, foram isolados por falta de acesso, estão servindo de abrigo ou interromperam as atividades por falta de servidores.

“Há vários níveis de dano. Aquelas que vão ter que trocar o telhado, que o piso saiu, escola que foi inteira destruída. Além da estrutura, todo o equipamento se perde. Computadores, livros, fogão, geladeira”, comenta Raquel.

A ideia é que as escolas voltem às aulas em datas diferentes, “na medida do possível”, afirma a secretária. Cerca de 400 mil estudantes da rede estadual retornaram à escola na última terça-feira (7). Quase a mesma quantidade de alunos, porém, ainda não têm previsão de retorno. Ao todo, a rede tem 738.749 alunos.

“Muitas escolas viraram abrigos e não sabemos quando elas vão voltar a funcionar.”

Não há previsão de retomada das atividades letivas em Porto Alegre, São Leopoldo, Estrela, Guaíba, Cachoeira do Sul, Canoas e Gravataí. Em Pelotas e Rio Grande, as aulas continuam suspensas até pelo menos esta sexta (10).

Escolas afetadas no RS (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte e acesso e outros):

* 239 municípios

* 28 coordenadorias regionais

* 356.948 estudantes impactados

* 438 escolas com algum tipo de dano, que pode envolver desde mobiliário, equipamentos, algo estrutural.

* 74 escolas servindo de abrigo

Prefeito de Eldorado do Sul, cidade banhada pelas águas do lago do Guaíba e uma das cidades mais castigadas com as enchentes na região, Ernani de Freitas (PDT) não tem nenhum otimismo ao falar sobre previsão de retomada do funcionamento da cidade, incluindo as escolas. O gestor explicou que a região urbana da cidade inteira ficou alagada e teve que ser evacuada.

“A cidade está totalmente destruída. As escolas, as construções, tudo foi atingido. Perdemos material escolar, mesas, computadores. Perdemos todas as escolas do centro. Somando rede pública e particular, mais de 10 mil alunos estudam aqui e vão ficar sem aula. Nem sei se vou ter condições de recomeçar as aulas esse ano. Não tenho a mínima perspectiva de recomeçar as aulas”, afirmou.

O número de mortes em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 107, de acordo com o último boletim da Defesa Civil do Estado. Há ainda o registro de 134 desaparecidos e estima-se que o temporal tenha atingido pelo menos 1,7 milhão de pessoas até agora.

As autoridades locais ainda investigam se 1 morte está relacionada com eventos meteorológicos. Ao todo, há 68.519 pessoas em abrigos, 327,105 desalojados, e 754 pessoas feridas socorridas.