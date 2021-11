Mundo Mais países da Europa confirmam casos da variante ômicron do coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

Nova variante foi detectada pela primeira vez na África do Sul. (Foto: Reprodução)

Mais países europeus confirmaram neste domingo (28) terem registrado casos da variante ômicron do coronavírus, detectada há apenas poucos dias na África do Sul e que especialistas temem ser mais contagiosa que as demais.

As autoridades holandeses informaram terem identificado 13 viajantes procedentes da África do Sul contaminados com a nova variante. Os casos foram detectados entre os 61 passageiros de dois voos que haviam aterrissado em Amsterdã na sexta-feira (26) e haviam testado positivo para covid-19.

Especialistas acreditam que a variante já esteja circulando fora da África. O ministro da Saúde da França, Olivier Veran, disse que é provável que já esteja acontecendo contaminação comunitária no país com a ômicron.

Neste domingo, além da Holanda, a Dinamarca também confirmou casos da ômicron. Nos dias anteriores, a cepa já havia sido detectada em Alemanha, Israel, Bélgica e Austrália. Ao menos dez países têm infecções comprovadas da nova variante.

Um caso que chamou particular atenção foi o detectado na Bélgica: um viajante que passou por Egito e Turquia, e não esteve na África do Sul, o que sugere já estar acontecendo transmissão comunitária além da região sul da África.

Dezenas de países proibiram nos últimos dias a entrada de viajantes provenientes do sul da África, região onde a variante foi inicialmente detectada, entre eles o Brasil.

O surgimento da variante levou a renovadas críticas a países desenvolvidos, que não estariam se engajando suficientemente para a distribuição igualitária de vacinas. Segundo especialistas, uma população desprotegida como a do sul da África — em muitos países sequer médicos estão imunizados — serve de terreno fértil para o surgimento de cepas mais contagiosa.

A variante ômicron é a primeira desde a detecção da delta, há cerca de um ano, a ganhar da Organização Mundial da Saúde (OMS) o rótulo de “variante de preocupação”, sua categoria mais elevada.

A designação significa que a variante tem mutações que podem torná-la mais contagiosa ou mais virulenta, ou tornar as vacinas e outras medidas preventivas menos eficazes — embora nenhum desses efeitos ainda tenha sido oficialmente confirmado.

O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) alertou para o fato de a nova variante representar um risco de “alto a muito alto” para a Europa, com um potencial elevado de contágio em comparação com outras variantes, incluindo a delta.

