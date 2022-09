Mundo Mais violência armada: série de tiroteios deixa 4 mortos e paralisa a cidade de Memphis, nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Suspeito percorreu até oito cenas de crime. (Foto: Reprodução de vídeo)

Uma série de tiroteios em Memphis (EUA) deixou quatro pessoas mortas e outras três feridas, e levou as autoridades a uma febril caçada policial, que fechou a segunda maior cidade do Tennessee, até que a polícia anunciou, na noite de quarta-feira (7), que havia capturado um suspeito de 19 anos. Não há ainda informações sobre a motivação dos crimes.

O Departamento de Polícia de Memphis identificou o suspeito do ataque como Ezekiel Kelly. Segundo autoridades, ele percorreu oito cenas de crime, chegando a cruzar para o estado vizinho do Mississipi.

Em entrevista coletiva, na manhã dessa quinta-feira (8), o prefeito Jim Strickland condenou o que chamou de “ataque de assassinato sem sentido”. Ele disse que “esta não é uma maneira de vivermos e não é aceitável. Segundo Strickland, as pessoas da cidade “foram confrontadas com o tipo de violência que ninguém deveria enfrentar”.

A caçada começou por volta das 18h (hora local) de quarta, depois que as autoridades foram alertadas sobre um tiroteio transmitido pelo Facebook Live. Os moradores foram orientados a permanecer em casa. “Se você não precisa sair, por favor, fique em casa!”, alertou um tuíte postado no perfil da cidade de Memphis.

À luz da ameaça representada por um homem que parecia estar dirigindo pela cidade e atirando aleatoriamente nas pessoas, a Autoridade de Trânsito da Área de Memphis suspendeu seus serviços de bonde e ônibus. A Universidade de Memphis, já abalada pelo recente sequestro e assassinato de uma mulher correndo perto do campus, foi fechada.

Em entrevista coletiva, o chefe Cerelyn Davis, do Departamento de Polícia de Memphis, apresentou uma linha do tempo detalhada sobre o tiroteio, dizendo que os crimes começaram quando um homem de 24 anos foi baleado e morto em sua garagem no bloco 3100 da Lyndale Avenue.

Ezekiel Kelly começou novamente por volta das 16h30, quando a polícia de Memphis relatou dois tiroteios em locais separados, com minutos de intervalo. Um tiroteio em East Parkway South deixou um homem morto após ser baleado dentro de seu carro. No segundo tiroteio, uma mulher foi baleada na perna, na Norris Road, perto da rampa sul da Interstate 240, e levada para um hospital em estado não crítico.

Por volta das 18h, Kelly estava no Facebook Live quando invadiu uma loja da AutoZone e feriu gravemente um homem, disseram as autoridades. Os oficiais logo foram alertados sobre o vídeo e começaram a investigar o autor e alertar os moradores sobre o perigo potencial, disse o chefe Davis.

As autoridades disseram que ele então sequestrou uma mulher, matando-a a tiros. Mais dois tiroteios ocorreram depois disso, disse o chefe Davis, deixando outra mulher morta e um homem ferido. Outra pessoa também foi sequestrada, mas conseguiu sair ilesa.

O atirador estava dirigindo pela rua quando bateu seu carro e começou a ziguezaguear a pé, com uma arma em punho, entre os veículos no trânsito. Ele encontrou uma mulher, puxou-a para fora do carro e atirou nela várias vezes. Testemunhas disseram que o atirador fugiu no SUV cinza, enquanto tentavam ressuscitar a mulher.

