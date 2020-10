Magazine Mansão de Maiara e Maraisa está à venda por R$ 7 milhões

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A dupla foi vizinha de Marília Mendonça e Leonardo no condomínio – um dos mais luxuosos do Brasil Foto: Divulgação A dupla foi vizinha de Marília Mendonça e Leonardo no condomínio – um dos mais luxuosos do Brasil. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As sertanejas Maiara e Maraisa colocaram a mansão luxuosa em que vivem, em Goiânia, à venda.

A dupla foi vizinha de Marília Mendonça e Leonardo no condomínio – um dos mais luxuosos do Brasil. Com mármore no piso, dois andares, piscina, ofurô, jardim e área externa, a casa está à venda por apenas R$ 7 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine