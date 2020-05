Magazine Marília Mendonça detalha relação com Murilo Huff: “Me deixa brigando sozinha”

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Isolada por conta da pandemia do novo coronavírus, a cantora revelou para os seguidores que, do casal, é ela quem briga Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça falou sobre a relação com Murilo Huff nas redes sociais nesta quarta-feira (20). Isolada por conta da pandemia do novo coronavírus, a cantora revelou para os seguidores que, do casal, é ela quem briga.

“Você e o Murilo brigam? Ele parece ser tão paz e amor”, perguntou uma usuária no Twitter. “Ele é, o f*** é que eu não sou”, entregou a sertaneja no microblog. “Meu Deus, Imagina tu brigando com o Murilo, só falta tirar o pescoço dele fora”, comentou outra. “Ele me deixa brigando sozinha”, afirmou a artista. Pais do pequeno Léo, que completou 5 meses, Marília e Murilo estão passando a quarentena juntos na casa da goiana.

Em entrevista, Marília já explicou por que não aparece muito em público ao lado de Murilo. “Ele já tem o trabalho dele e nós nunca quisemos misturar isso. O pedido para manter dessa forma discreta partiu dele. Achei muito legal e foi uma coisa que me encantou. É muito difícil acreditar em quem se aproxima de mim. Ao contrário de todas as outras pessoas que apareceram na minha vida, ele veio com esta ideia de manter o sigilo. Ele é muito sensível e disse que se ouvisse alguma coisa notícia maldosa, iria se machucar. Foi aí que ele me conquistou de verdade. A gente está muito feliz junto”, declarou.

Recentemente, Marília contou que alguns fãs estão “cobrando” seu casamento com Murilo. Na internet, a jovem de 24 anos disse que filho não é motivo para oficializar uma união. “Maior galera perguntando quando é o casamento… é porque tivemos um filho, gente? Vocês tão em que época? Casamento é coisa séria e muito bem planejada. Não é só o tamanho do amor que determina a data não, pessoal! Fato 1 diagnosticado em alguns comentários: vocês não confiam no caráter de uma pessoa ou num relacionamento sem uma nomenclatura… tô certa?”, questionou.

