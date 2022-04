Fórmula 1 Max Verstappen é pole no Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1 em sessão com chuva e cinco acidentes

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Holandês vai largar em primeiro na corrida de classificação da quarta etapa da temporada 2022 da F1. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atual campeão mundial de pilotos Max Verstappen garantiu a primeira pole position dele na temporada 2022 da Fórmula 1 ao fazer o melhor tempo na classificação desta sexta-feira (22), no GP da Emilia-Romagna. Com 1m27s999 em sua melhor volta, ele larga na frente na corrida de classificação, que será neste sábado (23). Charles Leclerc completa a primeira fila com 1m28s778 e Lando Norris partirá em terceiro, ao lado de Kevin Magnussen, da Haas. A largada do GP da Emilia-Romagna será neste domingo, dia 24, às 10h, no horário de Brasília.

Além do mau desempenho, a Mercedes ainda teve azar. George Russell (11º) e Lewis Hamilton (13º) ficaram pelo caminho na atividade por conta da batida de Carlos Sainz e da chuva que caiu durante a bandeira vermelha. É a primeira vez desde 2012 que a equipe alemã não coloca um carro no Q3.

A classificação foi absolutamente movimentada. Além de cinco bandeiras vermelhas, a chuva começou a cair no meio do Q2. O destaque negativo fica por conta da AlphaTauri, que não conseguiu classificar sequer um carro para a segunda parte da sessão.

Os três primeiros

Max Verstappen: “Foi complicado lá fora com chuva, seco, chuva. Foi muito agitado com uma classificação longa, e essa pista realmente te pune se você cometer um erro. Estou muito feliz com a pole position”.

Charles Leclerc: “Escolhemos o pneu certo no final da sessão. Não conseguimos controlar do jeito que gostaríamos. Vamos ver o que conseguimos amanhã e domingo. Estava muito difícil, especialmente quando a gente estava com os pneus secos. Para mim foi muito frustrante, porque no momento que contou o Q3 eu fiz a escolha errada”.

Lando Norris: “Eu estou feliz de estar no top 3, porque é uma surpresa para a gente. A gente deixou muito a desejar na nossa volta. Uma pena porque tinha uma chance de pelo menos bater o tempo do Charles. Era uma possibilidade boa. A gente esta se sentindo confortável com o carro”.

Após o primeiro treino livre ser realizado debaixo de chuva, o classificatório começou com a pista já seca, o que deu boas condições para os pilotos. Com pouco mais de seis minutos de atividade, tivemos já a primeira bandeira vermelha após o freio traseiro direito de Albon pegar fogo e estourar o pneu.

A paralisação foi feita para limpar a pista, que ficou com pedaços de borracha e do assoalho da Alpine do britânico. Foram cerca de 10 minutos sem os carros na pista. A volta, com a pista secando e pouco tempo de sobra, fez com que a disputa fosse acirrada e a troca no topo constante.

A dificuldade das Mercedes ficou clara ao longo de todo treino. Hamilton e Russell ficaram sob perigo o tempo todo. Leclerc terminou a primeira parte com 1:18.796, seguido por Verstappen e Sainz. Hamilton e Russell se salvaram no último segundo com 15º e 12º tempos, respectivamente.

A grande decepção do treino foi a Alpha Tauri, que teve os dois carros eliminados. A surpresa foi o novato Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, que fez o quarto tempo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Fórmula 1