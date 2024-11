Política MDB deve apoiar candidatura de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado em troca do comando de comissão pleiteada pelo PT

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Randolfe Rodrigues (PT-AP), enfatizou a importância da articulação política do senador Davi Alcolumbre (União-AP). (Fotos: Pedro França e Marcos Oliveira/Agência Senado)

Favorito para ser eleito o próximo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) precisou arbitrar disputa entre o PT de Lula e o MDB por uma das comissões mais importantes da Casa. As bancadas dos dois partidos pediram o comando da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em troca do apoio a Alcolumbre na sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência do Senado em 2025.

O colegiado debate e analisa as principais pautas econômicas do governo que tramitam no Congresso. Além disso, é responsável por sabatinar os diretores indicados pelo governo para o Banco Central.

Segundo interlocutores, Alcolumbre se comprometeu primeiro a dar a presidência da CAE ao MDB. Por isso, avisou aos senadores petistas que não conseguirá atender o pedido da bancada do PT.

Nas conversas com Alcolumbre, os senadores do PT também chegaram a pedir a primeira vice-presidência do Senado. O senador, contudo, avisou que já tinha acertado o cargo para o PL, partido de Jair Bolsonaro.

Sem a CAE ou a primeira vice, Alcolumbre ofereceu ao PT a segunda vice-presidência do Senado e o comando de outra comissão. Os petistas miram a Comissão de Relações Exteriores da Casa.

A bancada do PT pediu agenda com o presidente Lula na próxima semana para discutir os termos do apoio do partido à candidatura de Alcolumbre. O encontro depende ainda da liberação médica de Lula. O presidente tem evitado reuniões desde que se acidentou no banheiro do Palácio do Alvorada e machucou a cabeça.

O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), enfatizou a importância da articulação política do senador Davi Alcolumbre (União-AP) para as vitórias do Palácio do Planalto dentro do Legislativo. O senador do União é candidato à presidência do Senado Federal em 2025.

“Senador [Davi], não somente da base apoiar o governo, muito das vitórias que o governo teve aqui no Congresso Nacional, muito antes da posse do presidente Lula, se deve a articulação e o apoio do senador Davi, e para o governo em especial vai ser um ganho, uma vitória ter o senador Davi à frente, mais uma vez, da presidência do Senado”, disse Randolfe.

PSD e CCJ

Na segunda-feira (11), o PSD, maior bancada do Senado Federal, fará reunião para decidir pelo apoio na disputa legislativa. O presidente Rodrigo Pacheco (MG) já anunciou apoio a Alcolumbre, mas a senadora Eliziane Gama (MA) defende candidatura própria.

A ideia é que, com o apoio a Alcolumbre, o PSD comande a CCJ, considerada a comissão mais importante do Senado Federal. Gama defende o lançamento de candidatura própria para reafirmar a pauta feminina. Ela tem buscado apoio junto ao MDB e ao Podemos.

