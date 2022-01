Saúde Média móvel de casos de covid segue tendência de alta há sete dias

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Índice foi de 8.386 diagnósticos positivos, o que representa aumento de 153% em relação ao cálculo de duas semanas atrás. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil registrou, nesta segunda (3), 74 mortes por Covid-19, elevando para 619.245 o total de vidas perdidas no País para o coronavírus. A média móvel foi de 96 óbitos, 23% menor que o cálculo de duas semanas atrás, o que demonstra tendência de queda.

Os dados são do consórcio de imprensa e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até as 20h. A iniciativa dos veículos da mídia foi criada a partir de inconsistências nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, 12.292 novos casos foram notificados pelas secretarias de saúde, totalizando 22.302.577 infectados pelo Sars-CoV-2. A média móvel foi de 8.386 diagnósticos positivos, 153% maior que o cálculo de 14 dias atrás, o que demonstra tendência de alta.

A “média móvel de 7 dias” faz uma média entre o número do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda dos casos ou das mortes. O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o “ruído” causado pelos finais de semana, quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão.

Vacinação

Treze unidades federativas do Brasil atualizaram seus dados sobre vacinação contra a Covid-19 nesta segunda. Em todo o País, 161.268.710 pessoas receberam a primeira dose de um imunizante, o equivalente a 75,6% da população brasileira. A segunda dose da vacina, por sua vez, foi aplicada em 143.539.325 pessoas, ou 67,29% da população nacional. Já 26.851.013 pessoas receberam uma dose de reforço.

Nas últimas 24h foram registradas a aplicação de um total de 648.088 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram 28.202 primeiras doses, 125.263 segundas doses, 2.043 doses únicas, e 492.580 doses de reforço.

Crianças

O governo federal deve divulgar nesta quarta (5) a decisão sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos – 20 dias depois da autorização da Anvisa.

Pelo menos 16 países já estão vacinando crianças contra a Covid-19. A China começou em junho de 2021 a imunizar crianças a partir de 3 anos. Nos Estados Unidos, já são mais de 6,5 milhões de crianças vacinadas.

No Brasil, a Anvisa autorizou a vacinação nessa faixa etária no dia 16 de dezembro. Mas o governo ainda espera o resultado de uma consulta pública. De 23 de dezembro até domingo (2), quando encerrou o processo, o Ministério da Saúde recebeu 24 mil contribuições. As pessoas responderam a seis questões dizendo se são ou não favoráveis a imunização de crianças e se, como defende o governo, deve ser exigida uma prescrição de vacina pelos pediatras.

Os dados estão sendo analisados e o resultado só deve ser divulgado na quarta-feira (5), depois de uma audiência pública prevista para terça-feira (4). Segundo o Ministério da Saúde, além da Anvisa, foram convidados especialistas e representantes de entidades ligadas ao tema da vacina.

A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabella Ballalai, disse que vai defender a vacinação infantil e que espera que o debate seja pautado pela ciência. “A gente vai tratar de ciência. Então, é desejável que o nível técnico dos dados, da discussão, seja mantido nessa audiência pública”, enfatizou.

O ministro Queiroga não vai participar da reunião. Ele apenas disse nesta segunda-feira (3), que as doses pra crianças de 5 a 11 anos começarão a chegar em janeiro. “Na segunda quinzena de janeiro, as vacinas começam a chegar. E o povo brasileiro sabe que as vacinas chegam lá”, afirmou Marcelo Queiroga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde