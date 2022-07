Tecnologia Media Player do Windows 11 pode reviver uma função clássica e esquecida

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Função de “ripar CD” do Media Player para Windows 11. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Media Player do Windows 11 voltou a conseguir copiar arquivos direto de um CD. A atualização Build 25158 traz de volta ao sistema operacional a capacidade de “ripar” faixas em MP3, AAC, FLAC ou ALAC de discos inseridos no computador.

Décadas atrás, poder copiar o conteúdo de CDs era uma das funcionalidades mais importantes de um computador — principalmente para quem gostava de música. A função permitia colocar toda a biblioteca de faixas no PC, facilitando o acesso posterior e poupando o usuário de precisar trocar de disco toda vez que quisesse ouvir um álbum diferente.

Copiar CDs nesta versão experimental do Windows 11 é bem fácil, na verdade: dentro do Media Player, já com um disco inserido no computador, acesse os arquivos da mídia pelo aplicativo e selecione o botão “Rip CD”. Deste ponto, você deve selecionar o formato em que quer armazenar os arquivos, selecionar a Bit rate e clicar em “Salvar”.

Pode ser problemático

Apesar de ser um recurso relativamente simples, suas implicações são delicadas. A redistribuição de conteúdo protegido por direitos autorais é crime e, de certa forma, poder “ripar” CDs com tanta facilidade pode favorecer a pirataria – o que certamente incomodará distribuidoras, artistas e plataformas de streaming.

Dito isto, não se sabe se a função terá limitações, nem mesmo se ela será disponibilizada para o público geral. Fato é que, com esse recurso incluído nativamente, dá quase para sentir que os anos 2000 estão de volta.

Repaginada no aplicativo Câmera

Não foi só o Media Player que passou por mudanças recentes. O programa Câmera também foi atualizado, mas para ter uma aparência mais elegante e condizente com o padrão visual do Windows 11.

No que diz respeito a recursos, a ferramenta ganhou suporte a digitalização de QR codes e códigos de barra. Por ora, as novas versões de ambos os aplicativos estão disponíveis apenas no Canal Dev do programa Windows Insider.

Respostas rápidas

O WhatsApp tornou notificações do sistema ainda mais úteis na versão experimental para Windows 11. Além de apresentar o conteúdo recebido recentemente, o WhatsApp UWP também permitirá que usuários respondam conversas sem precisar abrir a janela do app.

Quando o aplicativo está minimizado e com notificações ativadas, um balão aparece na tela sempre que o usuário recebe mensagens de conversas ou grupos. Além de exibir uma prévia da mensagem, esse cartão também servirá para escrever uma mensagem inteira e poupar o usuário de colocar o programa em primeiro plano para isso.

A ideia é tornar o ato de responder alguém mais rápido, mas somente quando necessário. Sendo assim, as respostas rápidas não são tão robustas – não dá para gravar áudios ou mandar figurinhas, por exemplo. O usuário pode redigir uma resposta em texto e enviar, apenas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia