Annrene Rowe estava se preparando para comemorar seu 10º aniversário de casamento no meio do ano quando notou um ponto sem cabelos no seu couro cabeludo. Nos dias seguintes, seu volumoso cabelo, na altura dos ombros, começou a cair em tufos, amontoando-se no ralo do chuveiro. “Eu estava chorando histericamente”, disse Annrene, 67 anos, de Anna Maria, Flórida.

Annrene, que ficou hospitalizada por 12 dias em abril com sintomas do novo coronavírus, logo encontrou histórias surpreendentemente semelhantes em grupos on-line de sobreviventes de covid-19. Muitos disseram que vários meses após contrair o vírus, começaram a perder uma quantidade surpreendente de cabelo.

Os médicos dizem que também estão atendendo muito mais pacientes com queda de cabelo, um fenômeno que eles acreditam estar de fato relacionado à pandemia do novo coronavírus, afetando tanto as pessoas que tiveram o vírus quanto as que não ficaram doentes.

Em tempos normais, algumas pessoas perdem uma quantidade perceptível de cabelo após uma experiência profundamente estressante, como uma doença, uma grande cirurgia ou um trauma emocional.

Agora, segundo os médicos, muitos pacientes em recuperação de covid-19 estão experimentando queda de cabelo – não pelo vírus em si, mas pelo estresse fisiológico de enfrentá-lo. Muitas pessoas que nunca contraíram o vírus também estão perdendo cabelo devido ao estresse emocional da perda de emprego, dificuldades financeiras, morte de parentes ou outros acontecimentos devastadores decorrentes da pandemia.

“Há muitos, muitos estresses de muitas maneiras em torno desta pandemia, e ainda estamos vendo queda de cabelo porque muito do estresse não foi embora”, disse Shilpi Khetarpal, professora de dermatologia no centro médico acadêmico Cleveland Clinic.

Antes da pandemia, havia semanas em que Shilpi não via um único paciente com queda de cabelo desse tipo. Agora, disse ela, chegam cerca de 20 desses pacientes por semana. Uma delas era uma mulher que tinha dificuldade em lidar com as atividades escolares dos dois filhos pequenos enquanto trabalhava em casa. Outra era uma professora do segundo ano tentando ansiosamente garantir que todos os seus alunos tivessem computadores e acesso à Internet para as aulas on-line.

Em uma pesquisa de julho a respeito dos sintomas pós-covid entre 1.567 integrantes de um grupo de sobreviventes, 423 pessoas relataram perda de cabelo incomum, de acordo com o grupo Survivor Corps e Natalie Lambert, professora de pesquisa da Escola de Medicina da Universidade de Indiana, que ajudou a realizar a pesquisa.

Emma Guttman-Yassky, a nova presidente do departamento de dermatologia da Escola de Medicina Icahn do Monte Sinai, disse que tratou muitos profissionais de saúde da linha de frente contra o novo coronavírus por causa da queda de cabelo, incluindo funcionários do hospital.

“Alguns deles tinham covid-19, mas não todos”, disse ela. “É o estresse da situação. Eles estavam separados de suas famílias. Eles trabalhavam por muitas horas. ”

Para a maioria dos pacientes, a condição deve ser temporária, dizem os médicos, mas pode durar meses.

Existem dois tipos de queda de cabelo que a pandemia parece estar provocando, segundo os especialistas.

Em uma condição, chamada de eflúvio telógeno, as pessoas perdem muito mais do que os normais 50 a 100 fios de cabelo por dia, geralmente começando vários meses após uma experiência estressante. Trata-se essencialmente de uma mudança ou “falha do sistema de crescimento do cabelo”, disse Sara Hogan, dermatologista da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que tem atendido até sete pacientes por dia com a condição.

Em ciclos de cabelo saudáveis, a maioria dos fios está em fase de crescimento, com uma pequena porcentagem em uma fase curta de repouso e apenas cerca de 10% dos fios em fase de queda ou telógeno. Mas com o eflúvio telógeno, “os cabelos estão caindo mais e crescendo menos”, disse Shilpi, e até 50% dos cabelos podem pular para a fase de queda, com apenas cerca de 40% na fase de crescimento.

O fenômeno, que algumas mulheres também experimentam após a gravidez, geralmente dura cerca de seis meses, mas se as situações estressantes persistirem ou se repetirem, algumas pessoas desenvolverão uma condição crônica de queda de cabelo, disse Sara.

A outra condição de queda de cabelo que está aumentando agora é a alopecia areata, na qual o sistema imunológico ataca os folículos capilares, geralmente começando com um pedaço do cabelo no couro cabeludo ou na barba, disse Mohammad Jafferany, psiquiatra e dermatologista da Universidade Central Michigan.