Ele está sendo administrado pela Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust de Londres, o King’s College de Londres e a organização farmacêutica SEEK.

Em março, o ministro da Saúde francês disse que as pessoas não deveriam usar anti-inflamatórios como o ibuprofeno se tiverem sintomas da covid-19, a doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

Mas agências reguladoras de remédios dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Europeia, além da Reckitt Benckiser, a fabricante do Nurofen, disseram não haver indícios de que o ibuprofeno agrava a covid-19.

Hidroxicloroquina

Um estudo feito com 821 pacientes dos Estados Unidos e Canadá não encontrou prova de eficácia do uso da hidroxicloroquina na prevenção da Covid-19. A pesquisa foi publicada nesta quarta-feira (3) na revista científica ‘The New England Journal of Medicine’.