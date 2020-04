Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 47 milhões

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ninguém acertou as dezenas que pagariam o prêmio máximo do concurso 2256 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (29). As seis dezenas sorteadas em São Paulo foram 09-10-30-37-47-54. Como não houve bilhetes vencedores, o prêmio, que era de R$ 42 milhões, acumulou e no próximo sorteio será de R$ 47 milhões. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

A quina contou com 45 apostas vencedoras, que receberão R$ 59.723,61. A quadra, por sua vez, teve 3.334 apostas certeiras, sendo que cada um dos sortudos embolsará R$ 1.151,58.

