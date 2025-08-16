Sábado, 16 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6

Foto: Agência Brasil
A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6. (Foto: ABr)

O concurso 2.902 da Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões neste sábado (16), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 365 mil em rendimentos no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (14) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 02, 20, 28, 38, 44 e 47.

