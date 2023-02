Brasil Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões neste sábado

11 de fevereiro de 2023

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Foto: Divulgação Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Depois de pagar o primeiro prêmio principal de 2023 na quarta-feira (8), a Mega-Sena volta a ser sorteada neste sábado (11), com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

O sorteio do concurso 2.563 está marcado para as 20h, no Espaço da Sorte, que fica na avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica.

Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica até as 19h e marcar de 6 a 15 números do volante. Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador “fazer a sua fé” em grupo.

