Agro Meio ambiente: atitudes individuais resultam em melhorias para todos

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Na Expodireto, teatro aborda a conscientização ambiental de forma leve e divertida Foto: Divulgação Cotrijal Foto: Divulgação Cotrijal

O Espaço da Natureza Cotrijal, criado em 2002 no parque da Expodireto Cotrijal para disponibilizar informações sobre as questões da natureza ligadas ou não à atividade agrícola, apresenta neste ano, na Casa do Meio Ambiente, a palestra intitulada “Meio ambiente: atitudes individuais, resultados coletivos”, que tem como enfoque mostrar a forma correta de descarte de resíduos domiciliares e como é possível buscar a sustentabilidade a partir de hábitos simples que podem ser incorporados no dia a dia de todos.

Ministrada pela bióloga Camila Hunnig, a palestra leva o público presente a uma reflexão sobre suas atitudes perante o meio ambiente, a partir de exemplos de seu cotidiano. “Princípios de sustentabilidade, descarte correto de resíduos, reciclagem e redução de lixo, economia de água e energia e consumo consciente são alguns assuntos tratados na palestra, que tem como objetivo despertar nas pessoas a consciência de que o futuro do nosso Planeta passa pelos atos responsáveis e de preservação realizados por cada um de nós”, destacou a bióloga.

Durante o tempo da palestra, Camila também aproveita para responder a perguntas do público visitante, visando sanar dúvidas recorrentes como locais onde podem ser descartados certos resíduos – eletrônicos, pilhas e lâmpadas fluorescentes, por exemplo. “Cada ato em prol do meio ambiente, por menor que seja, contribui pra que possamos garantir um futuro melhor para nosso mundo. E isso passa pela, inevitavelmente, pelo processo de sustentabilidade social e ambiental”.

Na oficina de reciclagem, a instrutora o Senar/RS, Mareni Bresolin Catanio aproveita retalhos de EVA, de tecidos e tintas para dar formas a coelhos, chaveiros e mini banners. Ela explica que a confecção desses trabalhos é um complemento ao assunto apresentado na palestra, realizado de forma criativa e divertida. “Mostramos que materiais simples e que poderiam ir para o lixo, como restos de tecidos e EVA, podem se transformar em bonecos e objetos de decoração para casa. A ideia é conscientizar para evitar o desperdício e aproveitar materiais que, às vezes, não damos muita importância e acabamos por descartar”.

O Espaço da Natureza Cotrijal conta ainda com o Anfiteatro da Natureza, onde são apresentadas peças teatrais em três horários: 10h30min,13h30min e 14h30min. Sempre com temas voltados à natureza e conscientização ambiental, as apresentações desta 21 edição da Feira unem arte, música e diversão para abordar temas como separação correta do lixo, uso racional da água e da energia e alimentação saudável. O grupo passofundense Viva Arte Produções Artísticas, que há 20 anos se apresenta no anfiteatro, trouxe este ano a peça “Acampamento Ecológico”, onde os temas são abordados de forma leve e divertida por três escoteiros e sua chefe, contando também com a interação de pessoas presentes no local, que são convidadas a participar de uma das tarefas no acampamento.

