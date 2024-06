Inter Meio campista Fernando acredita em vitória do Inter diante do São Paulo nesta quinta-feira: “Estamos confiantes”

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

"Esperamos fazer um grande jogo, dar muita alegria aos torcedores e sair com os três pontos", disse o jogador (Foto: Ricardo Duarte/ S. C. Internacional)

O Inter enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (13), às 20h, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Meio-campista do clube gaúcho, Fernando analisou o confronto e afirmou esperar um grande apoio da torcida colorada, mesmo com o jogo não sendo disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre.

“É um jogo importante, um jogo difícil. A gente sabe que não é nossa casa, não é o Beira-Rio, mas a gente sabe que ali tem bastante colorado. Esperamos a casa cheia, esperamos nosso torcedor apoiando e incentivando. Vai ser um jogo difícil, mas estamos confiantes. Esperamos fazer um grande jogo, dar muita alegria aos torcedores e sair com os três pontos”, disse o jogador.

Atualmente, o Inter ocupa o 9º lugar no Brasileirão, com dez pontos conquistados em cinco partidas. A equipe de Eduardo Coudet possui entre dois e três jogos a menos que os demais times. Desta forma, resultados positivos nos duelos adiados podem colocar o Inter no topo da tabela.

Por conta disso, Fernando projetou uma sequência de vitórias na temporada e na parte de cima da tabela.

“A gente quer se manter lá em cima. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo, são muitos jogos e todas as equipes são muito difíceis de conseguir os três pontos, mas a gente está jogando em casa. É claro que o São Paulo também vai lutar lá em cima, mas, nesses jogos, a gente tem que prevalecer o nosso mando e a nossa torcida. A gente tem que conseguir entrar bem e fazer um grande jogo. Se a gente quer se manter lá em cima, temos que ganhar esses jogos”, relatou.

O meia de 36 anos chegou ao clube gaúcho em março deste ano, após um longo período atuando no futebol europeu e uma breve passagem pelo Vila Nova. Fernando já realizou oito jogos com a camisa do Colorado e marcou um gol, em partida contra o Bahia em abril.

