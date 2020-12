Mercedes-Benz fecha fábrica no interior de São Paulo e encerra a produção de carros no Brasil

Fábrica em Iracemápolis (SP) produzia o sedã Classe C e o SUV GLA

A Mercedes-Benz anunciou nesta quinta-feira (17) o encerramento da produção de automóveis na sua fábrica em Iracemápolis (SP). A montadora afirmou que a decisão foi tomada por causa da crise econômica enfrentada pelo Brasil, agravada pela pandemia de Covid-19, e não impactará nas vendas dos seus carros no País.

A fábrica era responsável pela produção do sedã Classe C e do SUV GLA. O volume produzido será transferido para outras unidades da marca pelo mundo.

“A situação econômica no Brasil tem sido difícil por muitos anos e se agravou devido à pandemia da Covid-19, causando uma queda significativa nas vendas de automóveis premium. Ao longo do nosso processo de transformação, continuamos a reestruturar a nossa rede de produção global”, disse Jörg Burzer, membro do Conselho da Mercedes-Benz AG, Produção e Cadeia de Suprimentos.

“Nosso primeiro objetivo agora é encontrar uma solução sustentável para os colaboradores dessa unidade, que contribuíram de forma decisiva para o sucesso da Mercedes-Benz no Brasil com seu comprometimento e expertise nos últimos anos”, completou Jörg.