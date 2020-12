Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recebe selo internacional de destino turístico seguro na pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Leite e o secretário Lorenzoni anunciaram a conquista do selo concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite e o secretário Lorenzoni anunciaram a conquista do selo concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O Rio Grande do Sul entrou para a lista internacional de destinos seguros em relação à pandemia de coronavírus. O anúncio do selo Turismo Seguro, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o WTTC, foi feito pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira (17).

“Este selo que já está em nossas mãos representa uma conquista importante de um Estado vocacionado para o turismo, com tantas belezas naturais. É uma conquista coletiva de todo o trade que se compromete, que trabalha junto e que viabiliza essa certificação. Que fique claro a todos que somos um Estado que zela pela saúde dos nossos visitantes e turistas e que temos instituições e empresas comprometidas em fazer das viagens ao RS momentos de alegria e com o menor risco possível para qualquer outra intercorrência. Há um compromisso e um trabalho muito focado e determinado neste sentido”, destacou o governador.

A iniciativa foi criada para reconhecer os locais seguros e para inspirar a confiança dos turistas e impulsionar a recuperação do setor devido ao impacto da pandemia de Covid-19. Foi desenvolvido em colaboração com as principais associações e organizações internacionais do setor.

Para receber o selo, o governo gaúcho teve que submeter os protocolos sanitários em vigor no Estado a uma criteriosa análise do WTTC para conferir se estão de acordo com as diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde).

“O selo atesta que aqui no Rio Grande do Sul estamos adotando boas práticas de segurança e que elas estão alinhadas aos protocolos globais de viagens seguras. Isso garante mais segurança aos viajantes, prestadores de serviços e todo o setor turístico gaúcho, que é muito forte”, explicou Lorenzoni.

A partir da obtenção do selo Turismo Seguro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo assume o papel de embaixadora da iniciativa e, como tal, poderá iniciar o processo de emitir o selo para os destinos turísticos e empresas do setor, desde que confirme que o local está seguindo todos os protocolos.

“Agradeço ao governador Eduardo Leite pela liderança e sensibilidade ao entender a importância do segmento do turismo para o desenvolvimento econômico do RS e por nos dar espaço para trabalhar em conjunto com o trade na busca de possibilidades e alternativas para a retomada com segurança neste momento difícil de pandemia”, acrescentou o secretário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul