A torcida do Barcelona pode ficar aliviada. Apesar de ter sofrido uma pancada no tornozelo esquerdo na partida contra o Napoli, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Messi terá condições de jogo diante do Bayern, pelas quartas. A informação é do jornal espanhol “Mundo Deportivo”.

Na partida de volta das oitavas de final da Champions, que culminou em vaga do Barcelona após vitória por 3×1, Messi sofreu um pênalti após ganhar a frente do zagueiro Kalidou Koulibaly na disputa pela bola e receber um chute.

Porém, Messi foi examinado pela equipe médica do Barcelona após a partida na cidade esportiva do clube e tudo não passou de um susto. Na ocasião do jogo, o argentino precisou de atendimento médico por alguns minutos e viu Luis Suárez bater o pênalti para fazer 3×0.

O próximo compromisso do Barcelona na Champions já será em Portugal, onde acontece o ‘Super 8’ da competição, com jogos únicos até a final. O confronto entre Barça e Bayern será na sexta-feira (14), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Atletico de Madrid

O Atlético de Madrid detectou que dois membros da delegação do clube que seguiria para Lisboa, para disputar o restante da fase final da Champions League – das quartas em diante -, está contaminada com o coronavírus.

O resultado foi conhecido na tarde do domingo (9), em resultados dos testes do tipo PCR realizados no sábado (8), pela manhã. Em virtude dos resultados, toda logística do clube para a viagem e talvez para o restante da competição, foi alterada.

Os dois membros, não identificados, foram isolados. Em um muito extenso comunicado, publicado em seu site, o clube explicou a situação e o protocolo adotado após a detecção.

“No sábado, 8 de agosto, todos os integrantes da primeira equipe e da delegação do clube para Lisboa foram submetidos a testes PCR na Ciudad Deportiva de Majadahonda, conforme exigido pelo protocolo da UEFA para participar das quartas de final da Liga dos Campeões. Entre os resultados hoje conhecidos, surgiram dois positivos, que se encontram isolados nas respectivas casas, e que foram imediatamente comunicados às autoridades sanitárias espanholas e portuguesas, UEFA, Real Federação Espanhola de Futebol, a Federação Portuguesa e Conselho Superior de Desportos Foi também activado o respectivo protocolo de atuação previsto para estes casos, exigindo a realização de novos testes PCR na equipe principal e membros da delegação e nos seus contatos mais próximos, que motivam alterações nos horários de formação, na estrutura e desenvolvimento das viagens e alojamento na capital portuguesa. O novo calendário será organizado com a UEFA e, assim que houver um novo plano, ele será tornado público. Ele também pede o máximo respeito pela identidade dos dois casos positivos”, diz o primeiro parágrafo do extenso documento.

O clube também descereve em seu seu site todos os cuidados que tomou desde a retomada do futebol na Europa, em um aparente esforço para se eximir de responsabilidade na contaminação. A Uefa não emitiu, até o momento, qualquer comunicado sobre o tema. Por enquanto, o Atlético enfrenta o RB Leipzig no próximo dia 13, na capital portuguesa, pelas quartas da Champions.