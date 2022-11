Futebol Messi iguala marcas de Maradona na Copa, mas ainda falta uma: a taça

29 de novembro de 2022

O líder da seleção atual igualou o número de jogos de Maradona em Copas do Mundo: 21. O antecessor, porém, disputou quatro edições, enquanto Messi está em seu quinto mundial Foto: Reprodução O líder da seleção atual igualou o número de jogos de Maradona em Copas do Mundo: 21. O antecessor, porém, disputou quatro edições, enquanto Messi está em seu quinto mundial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A comparação entre Messi e Maradonda é antiga e inevitável. Dois craques argentinos, canhotos, camisas 10, símbolos de seus times, de sua seleção nacional e de uma geração inteira. Agora também com números exatamente iguais na Copa do Mundo. Ou quase.

No sábado, quando a Argentina derrotou o México por 2 a 0, Messi anotou o seu 8º gol em Copas, empatando com Maradona e Stabile na segunda colocação da artilharia do país na competição. Apenas Batistuta, com 10, estufou as redes mais vezes que os três.

Além disso, ao entrar em campo contra os mexicanos, Lionel se tornou um dos cinco jogadores com mais partidas de Copa do Mundo na história, igualando mais uma vez com Maradona. São 21 jogos em cinco edições disputadas – uma a mais do que Diego, que atuou em quatro. O alemão Lothar Matthaus, com 25, é o atual recordista.

Nesta quarta-feira (30), a Argentina volta a campo para encarar a Polônia, em duelo que definirá o futuro da seleção no mundial. Os argentinos precisam vencer para avançar de fase sem depender do resultado de Arábia Saudita e México. Para Messi, é a chance de superar novas marcas de Maradona e continuar sonhando com a maior delas: o título de campeão do mundo.

