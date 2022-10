Tecnologia Meta, dona do Facebook, lança óculos de realidade virtual

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Aparelho será vendido pelo equivalente a R$ 7.800, mas não estará disponível no Brasil. (Foto: Divulgação/Meta)

A Meta, controladora do Facebook, lançou nesta terça-feira (11), durante o evento Meta Connect, o seu novo óculos de realidade virtual. O Quest Pro será entregue a partir de 25 de outubro e já está disponível para pré-venda em alguns países, mas o Brasil não é um deles.

O dispositivo é o sucessor do Quest 2, anunciado em 2020, e custará US$ 1.499 (cerca de R$ 7.800). Entre as novidades, está o uso de realidade mista, que permite interação entre objetos reais e virtuais, e a capacidade de identificar expressões pelos movimentos dos olhos e do rosto.

Segundo a Meta, isso faz com que o avatar no mundo virtual seja capaz de reproduzir o levantar de uma sobrancelha, um sorriso ou um contato visual com outra pessoa.

“Tudo isso ajuda a melhorar a presença social – a sensação de que você está ali junto com alguém, não importa em que lugar do mundo você esteja”, diz a empresa. “Este é um grande passo rumo à realização da promessa do metaverso”.

O Quest Pro tem lentes 40% mais finas que a geração anterior e se encaixa na cabeça com um suporte de plástico, em vez de alças de pano. A empresa também mudou o visual dos controles e os equipou com câmeras que servem para rastrear movimentos.

Os óculos têm 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e o processador XR2 Plus, da Qualcomm. A Meta diz que o componente tem um desempenho 50% melhor do que o XR2 usado no Quest 2.

A Meta anunciou uma parceria para permitir que avatares de sua plataforma Horizon Workrooms sejam usados em chamadas de vídeo do Teams, da Microsoft.

A empresa também anunciou que está desenvolvendo uma versão de celulares e computadores de sua plataforma imersiva Horizon Worlds. Com isso, usuários poderão interagir com amigos à distância mesmo que não tenham um dispositivo de realidade virtual.

