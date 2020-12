Saúde México pretende começar vacinação contra o coronavírus na próxima semana

10 de dezembro de 2020

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse na terça-feira (08) que o país começará sua campanha de vacinação contra a Covid-19 na semana que vem. Nesta primeira fase, o governo anunciou a aplicação de 125 mil doses da vacina em profissionais da saúde antes do fim do ano.

O país deve receber, a partir da próxima semana, 250 mil doses da vacina da Pfizer e BioNtech, informou o presidente em um evento oficial. O imunizante é o mesmo que foi aprovado na semana passada pelo Reino Unido, e que começou a ser aplicado nesta terça-feira no país europeu.

A vacinação no México será gratuita, disse o vice-ministro da Saúde, Hugo López Gatell. Ele especificou que as vacinas serão distribuídas em grupos separados por idade e que pessoas com mais de 60 anos receberão suas doses a partir de fevereiro.

Em seguida, pessoas com 50 anos ou mais serão vacinadas em abril e as com mais de 40, em maio. A expectativa é que toda a população esteja vacinada até o fim de 2021. O país tem acordo com quatro fabricantes que garantem a compra de 220 milhões de doses.

