Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Produtos da Microsoft serão descontinuados em favor da marca Surface, que nunca chegou oficialmente ao Brasil. (Foto: Reprodução)

Após 40 anos sem interrupções, a Microsoft decidiu aposentar os periféricos para PC que levam o seu nome, e devem continuar apenas com os teclados e mouses da marca Surface, que tem um volume de produção bem menor. De acordo com a mídia especializada, a medida foi tomada após uma série de demissões nos últimos anos que reduziu drasticamente o número de funcionários na divisão de hardware da companhia. Os hardwares da Surface, que é uma linha premium, nunca foram oficialmente lançados no Brasil, enquanto os da Microsoft costumam ser encontrados com facilidade no mercado.

A marca Surface é conhecida por seus notebooks e periféricos topo de linha, com acabamento premium, foco em design e preço alto. Da mesma forma, os teclados e mouses “Microsoft”, apesar de não serem baratos, eram considerados os acessórios de informática mais acessíveis da empresa, para todo tipo de público. Como ressaltou o site Ars Technica, não há como saber de antemão se a fabricante também trará produtos mais em conta para dentro da linha que será mantida.

Além disso, a linha de produtos Microsoft possui uma série de mouses e teclados ergonômicos, como o combo Sculpt Ergonomic Desktop, por exemplo, o que não acontece na marca Surface. Da mesma forma, não há como prever se a fabricante pretende oferecer este tipo de produto adaptado para o trabalho no rol de novos produtos que serão apresentados daqui para frente.

“Continuaremos a oferecer uma variedade de acessórios para PC da marca Surface, incluindo mouses, teclados, canetas, docks, acessórios e muito mais. Os acessórios de PC existentes da marca Microsoft, como mouses, teclados e webcams, continuarão a ser vendidos nos mercados disponíveis, a preços de venda atuais, enquanto durarem os estoques”, disse Dan Laycock, Gerente de Comunicação da Microsoft, em entrevista ao site The Verge.

A Microsoft começou a produzir seus primeiros mouses em 1983, dois anos antes da Apple e o seu Macintosh. O periférico tornou-se uma revolução da forma como interagimos com o PC e é largamente utilizado até os dias de hoje, para tarefas que vão do trabalho até jogar games de forma competitiva. O mouse básico sem fio pode ser encontrado no site da Amazon a partir de 79 reais.

