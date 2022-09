Educação Ministério da Educação diz que errou e ofertou bolsas duplicadas do Prouni na segunda chamada

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

O Prouni oferece bolsas de estudo parciais ou integrais em universidades privadas de todo o País. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O MEC (Ministério da Educação) afirmou nesta quinta-feira (8), em e-mail aos coordenadores de universidades, que errou e ofertou bolsas duplicadas na segunda chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Segundo a pasta, para garantir o cumprimento das regras do edital foram realizadas exclusões das bolsas excedentes geradas pelo sistema.

Devido ao erro, foi necessária a recuperação de backup do Sistema do Prouni do dia 4 de setembro. Isto significa que todas as operações realizadas no SisProuni nesta data deverão ser refeitas. As informações foram antecipadas pelo portal de notícias G1.

Foram ofertadas 257 bolsas duplicadas na 2ª chamada do Prouni. Ou seja: no processo seletivo encerrado em setembro, candidatos foram pré-selecionados para vagas que não existiam de fato.

“O MEC reforça que a definição segue estritamente o edital e normativos do certame e que medidas para sanar os equívocos foram tomadas tão logo a situação foi identificada com o objetivo de garantir a equidade de condições previstas nos normativos”, concluiu o comunicado do ministério.

Durante as inscrições para o segundo semestre do Prouni 2022, candidatos também apontaram outros problemas operacionais. Durante o processo de inscrição, por exemplo, a nota de corte parcial não estava sendo apresentada aos estudantes. Ela é utilizada para saber se o candidato está conseguindo ou não a vaga e ter a possibilidade de mudar a inscrição para um plano B antes do fechamento do prazo.

No mesmo período, candidatos denunciaram que as vagas anunciadas no início do programa estavam sendo retiradas do sistema sem explicação.

O Prouni oferece bolsas de estudo parciais ou integrais em universidades privadas de todo o País para estudantes que ainda não tenham diploma universitário e atendam aos critérios de renda. Para ter acesso ao programa, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo – no caso de bolsa integral –, ou de até 3 salários mínimos mensais por pessoa no caso de bolsa parcial.

Leia o e-mail do MEC na íntegra: “O Ministério da Educação informa que realizou uma varredura no sistema do Prouni e identificou inconsistências que resultaram na oferta de bolsas duplicadas na segunda chamada do Prouni. Com o objetivo de garantir o cumprimento das regras do edital do Programa, e conforme orientação da Consultoria Jurídica da pasta, foram realizados os ajustes com a exclusão das bolsas equivocadamente geradas pelo sistema. Assim, informamos que foi necessária a recuperação de backup do Sistema do Prouni do dia 04/09/2022. Isto significa que todas as operações realizadas no SisProuni desde o dia 04/09/2022 deverão ser refeitas. O MEC reforça que a definição segue estritamente o edital e normativos do certame e que medidas para sanar os equívocos foram tomadas tão logo a situação foi identificada com o objetivo de garantir a equidade de condições previstas nos normativos.” As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

