Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Lista de municípios que receberão imunizastes inclui cidades do Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e Paraná Foto: Reprodução Lista de municípios que receberão imunizastes inclui cidades do Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e Paraná. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os 154 municípios incluídos na lista do Ministério da Saúde para receber vacinas contra a dengue começam a receber as doses do imunizante nesta segunda-feira (1º).

“A distribuição da terceira remessa tem como meta expandir a vacinação para novas regiões de saúde, buscando assegurar um acesso mais abrangente da população-alvo à primeira dose”, diz a nota técnica divulgada pelo ministério.

As cidades escolhidas fazem parte de 11 regiões de saúde com população residente igual ou maior a 100 mil habitantes. Em comum, todas apresentaram altas taxas de transmissão da doença nos últimos meses.

É o caso de São Paulo (SP), Betim (MG), Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Recife (PE) e Apucarana (PR). Cidades do Espírito Santo e de Santa Catarina também estão na lista.

A previsão é de que as doses sejam distribuídas ao longo do mês. O imunizante é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público-alvo do Governo Federal, pois concentra a maior proporção de internação pela doença. O esquema vacinal é composto por duas doses que devem ser aplicadas com intervalo de três meses entre elas.

