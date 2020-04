Porto Alegre Ministério da Saúde corrige informação e afirma que Porto Alegre faz parte das capitais em situação de emergência por Covid-19

O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, corrigiu na manhã desta terça-feira (14) e reforçou, durante a coletiva da tarde, uma informação divulgada em coletiva de imprensa na segunda-feira (13), que colocava Porto Alegre como uma das capitais em situação de emergência no País em função do coronavírus. Segundo o secretário, Porto Alegre não se encontra na situação.

Na segunda-feira, o Ministério da Saúde apresentou um gráfico com os Estados e cidades do País onde o coeficiente de incidência de casos a cada um milhão de habitantes preocupava o ministério. Porto Alegre seria a décima capital nesta situação.

No entanto, ao esclarecer o caso, durante a tarde, Gabbardo esclareceu que, para se enquadrar nessa situação, seriam necessários outros fatores relacionados ao atendimento, e não só o número de casos.

A incidência nacional no momento é de 111 pessoas infectadas a cada um milhão de habitantes, e a situação de emergência abrange cidades e Estados com taxa 50% superior à incidência nacional. Em Porto Alegre, a marca divulgada era de 210 casos a cada um milhão de habitantes.

Conforme Gabbardo, há duas variáveis importantes. Uma é a incidência em número de casos, que no caso de Porto Alegre está bem distante da incidência de Fortaleza e Manaus, por exemplo. A outra é a capacidade de atendimento, e a da capital gaúcha é muito boa.

“Temos uma capacidade muito boa em Porto Alegre. Temos hospitais que ainda estão aguardando, não ocuparam ainda os leitos. O Hospital de Clínicas inaugurou uma nova UTI com recursos federais e ainda nem começou a utilizar”, relatou Gabbardo.

Segundo o secretário, houve uma reação, “com razão”, conforme Gabbardo, por parte da Prefeitura de Porto Alegre, em função desta capacidade.

Números de Porto Alegre

Porto Alegre, até esta terça-feira (14), segundo a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) tem 333 casos confirmados, nove casos novos em relação a segunda-feira. Há 410 casos em análise e 1.077 negativos. Até então, foram oito óbitos. São 153 os pacientes considerados recuperados do coronavírus em Porto Alegre, com oito novos casos somente nesta terça.

O número de pacientes confirmados com coronavírus internados em leitos de UTI em Porto Alegre é de 40. Outros 17 também em UTI seguem sendo considerados casos suspeitos.

