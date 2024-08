Geral Ministério das Mulheres faz parceria com empresas e times de futebol para a campanha “Feminicídio Zero”

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Evento de lançamento da campanha “Feminicídio Zero – Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada”. (Foto: Divulgação)

O Ministério da Mulher firmou na sexta-feira (23) uma parceria com diversos setores da sociedade em busca de apoio à campanha “Feminicídio Zero – Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada”. Entre os signatários estão órgãos do governo federal e governos estaduais (em especial as Secretarias de Mulheres), empresas públicas e privadas, entidades empresariais, organizações da sociedade civil e clubes de futebol. Flamengo, Vasco, Botafogo e Corinthians já aderiram à campanha.

“Espero que um dia a gente possa comemorar que houve nenhum feminicídio no Brasil”. Foi relembrando a fala do presidente Lula feita em outubro de 2023 que a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, iniciou seu discurso em Brasília, durante o lançamento da Mobilização Nacional.

Durante o evento, foi apresentado o filme da campanha, que está sendo divulgada por diversos Estados do País, além de nos campos de futebol, com ações como faixas, braçadeira e selo nos uniformes dos jogadores e vídeo no telão do estádio. A mobilização ocorre no mês em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos e faz parte do Agosto Lilás, mês voltado à conscientização e ações de enfrentamento à violência contra mulheres.

O evento reuniu cerca de 300 pessoas que se aliaram ao Ministério das Mulheres no enfrentamento a todas as formas de violência, principalmente o feminicídio.

“O Brasil que buscamos é um Brasil sem violência de gênero, sem ódio. Um país de respeito, cuidado, segurança e dignidade a todas as mulheres”, enfatizou a ministra das Mulheres

Cida Gonçalves aproveitou a ocasião para destacar que o Ministério das Mulheres investiu, desde janeiro de 2023, mais de R$ 389 milhões em políticas públicas para o enfrentamento da violência contra mulheres, sendo R$ 330 milhões em Casas da Mulher Brasileira; R$ 19 milhões em Centros de Referência da Mulher Brasileira; R$ 10 milhões em equipagem e veículos desses espaços; cerca de R$ 12 milhões em ações de prevenção, acesso à justiça e enfrentamento à violência, como tornozeleiras eletrônicas, além de investimento em formação e capacitação nos estados.

Entre as ações destacadas pela ministra desde o início do governo, está a reestruturação do Ligue 180, com a atualização da base de serviços, o lançamento do atendimento por WhatsApp, qualificação permanente das atendentes, implementação de atendimento feito exclusivamente por mulheres e o lançamento do painel de serviços à população.

