Ministro Alexandre de Moraes pede que Bolsonaro apresente convite formal para posse de Trump

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Encontro entre Bolsonaro e Trump na Assembleia-Geral da ONU em 2019. Foto: Alan Santos/PR - 24/9/2019 Encontro entre Bolsonaro e Trump na Assembleia-Geral da ONU em 2019. (Foto: Alan Santos/PR - 24/9/2019) Foto: Alan Santos/PR - 24/9/2019

Antes de decidir se libera ou não a viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou o ex-chefe do Executivo apresentar o “convite oficial” que recebeu para a posse de Donald Trump. Moraes apontou que Bolsonaro apresentou, como convite que recebeu de Trump, um e-mail enviado para o deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado.

Os advogados de Bolsonaro – capitaneados por Paulo Amador da Cunha Bueno e Celso Vilardi – devem apresentar o “documento oficial, que efetivamente comprove” o convite feito ao ex-presidente. Moraes ainda aproveitou para pedir um parecer da Procuradoria-Geral da República, que deve se manifestar após a complementação requerida pelo ministro do STF. Segundo Moraes, há “necessidade de complementação probatória, pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários”.

Ao pedir autorização para ir à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, Bolsonaro apresentou ao STF uma cópia de um e-mail enviado pelo endereço ‘info@t47inaugural.com’ para Eduardo Bolsonaro.

O e-mail registrava, em inglês, a seguinte mensagem:

“Caro Sr. Bolsonaro,

Esperamos que este e-mail o encontre bem.

Em nome do presidente eleito Trump, gostaríamos de convidar o presidente Bolsonaro e um convidado para a cerimônia de posse do presidente eleito Trump e do vice-presidente eleito Vance na segunda-feira, 20 de janeiro, em Washington, DC. Além disso, gostaríamos de estender um convite ao presidente Bolsonaro e um convidado para comparecer ao Starlight Inaugural Ball na noite de 20 de janeiro.

Para sua conveniência, você poderia nos informar se o presidente Bolsonaro poderá participar? Se sim, nós daremos continuidade com informações adicionais.

Obrigado,

Comitê de posse de Trump Vance.”

O e-mail apresentava somente o texto corrido. A mensagem foi um dos principais documentos que os advogados de Bolsonaro apresentaram ao STF para pedir a liberação da viagem do ex-presidente.

