Colunistas Ministro Augusto Nardes propõe ao BNDES emissão de Global Bonds para a reconstrução do Rio Grande do Sul

Por Flavio Pereira | 3 de outubro de 2024

Ministro Augusto Nardes (E) apresentou sugestão na reunião com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante (D). (Foto: Divulgação/TCU)

A busca de alternativas para alavancar o processo de recuperação do Rio Grande do Sul levou o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) João Augusto Nardes a apresentar uma proposta emissão de Global Bonds para financiar a reconstrução do estado. Global Bonds são títulos da dívida externa, negociados internacionalmente e emitidos por uma grande corporação ou um país que deseja arrecadar recursos. Esse tipo de ativo é recomendado para quem procura investir no exterior. A proposta foi apresentada ao Presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, durante reunião ontem no plenário do TCU. A proposta se alinha a uma tendência do mercado financeiro de explorar a emissão de títulos verdes, que priorizam critérios sustentáveis e têm atraído o interesse de investidores internacionais. Um documento apresentado pelo ministro Augusto Nardes e compartilhado com os demais ministros explica que a proposta busca não apenas trazer recursos, “mas também oferecer uma solução sustentável para os desafios enfrentados pela região.”

Segundo Nardes, sugestões foram buscadas em diálogos no RS

Nardes disse ao presidente do BNDES e aos demais ministros que a busca de soluções inovadoras para a crise climática, surgiu de diálogos que manteve com lideranças gaúchas, mencionando líderes da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul), autoridades e moradores, onde ouviu relatos impactantes sobre os prejuízos enfrentados pelos produtores rurais. O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, lembrou Nardes, disse que os produtores rurais duramente atingidos anseiam por financiamentos compatíveis com o momento crítico pelo qual passamos.

Global Bonds de Reconstrução e Resiliência

O Global Bonds sugerido pelo Ministro João Augusto Nardes teria o objetivo de financiar projetos de reconstrução no estado. Segundo ele, “essa iniciativa poderia ser categorizada como um tipo de ‘Global Bond de Reconstrução e Resiliência’, com foco em projetos que contribuam para a adaptação climática e desenvolvimento socioeconômico sustentável da região.” O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, que estava acompanhado de componentes da direção do Banco, demonstrou interesse pela proposta do Ministro, informando que a ideia poderá ser aplicada, e integrada a títulos já existentes no BNDES, eliminando a necessidade de uma nova governança específica.

Prefeito Sebastião Melo sai de licença até domingo

Para dedicar-se integralmente à campanha eleitoral nos últimos dias, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, se licenciou do cargo por cinco dias. Melo entregou o cargo ao seu vice, Ricardo Gomes, que comanda a prefeitura até domingo.

Firmado acordo com a OEA para envio de observadores para as eleições brasileiras

O Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro confirmou o envio ao Brasil, “de Missão de Observação Eleitoral para as Eleições Municipais que deverão ocorrer em 06 de outubro de 2024, em primeiro turno, e em 27 de outubro de 2024, em segundo turno” conforme ato publicado ontem no Diário Oficial da União, que assegura as garantias e imunidade aos membros do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da Secretaria para o Fortalecimento da Democracia.

O documento destaca que o artigo 133 da Carta da OEA dispõe que: “a Organização dos Estados Americanos gozará no território de cada um de seus membros da capacidade jurídica, dos privilégios e das imunidades que forem necessários para o exercício das suas funções e a realização dos seus propósitos”.

Após pane no avião, Lula pode retomar compra de Airbus por R$ 400 milhões

Após uma possível falha em um dos motores da aeronave que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do México para o Brasil, na terça-feira (1º), o Palácio do Planalto já teria reaberto os estudos para a compra de um novo avião presidencial.

A nova aeronave, estimada em R$ 400 milhões, substituiria o Airbus A319-ACJ. Atendendo a exigências do casal presidencial, a Força Aérea Brasileira encontrou um Airbus A330-200 registrado em nome de uma empresa com sede na Suíça para substituir o chamado “Aerolula”, comprado em 2004, por US$ 56,7 milhões.

