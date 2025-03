Mundo Ministro da Defesa da Dinamarca rebate Trump sobre tomar a Groenlândia “de um jeito ou de outro”: “Não vai acontecer”

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Maior ilha do Ártico e localizada em uma região estrategicamente importante, a Groelândia pertence à Coroa da Dinamarca. (Foto: Reprodução)

O ministro da Defesa da Dinamarca, Trouls Lund Poulsen, refutou nessa quarta-feira (5) o comentário do presidente dos EUA, Donald Trump, feito durante um discurso no Congresso, de que Washington vai tomar posse do território dinamarquês da Groenlândia “de um jeito ou de outro” – retomando uma provocação expansionista que já havia feito anteriormente.

“Isso não vai acontecer”, disse Poulsen à emissora pública DR. “O caminho que a Groenlândia irá tomar será decidida pelos groenlandeses.”

Em matéria de política externa, Trump retomou durante sua aparição no Capitólio alguns temas que já colocou sobre a mesa, como que os EUA vão pleitear o controle do Canal do Panamá e tomar “de um jeito ou de outro” a Groenlândia, afirmando que o país está pronto para receber os groenlandeses.

“Nós realmente precisamos disso para a segurança global internacional […] e acho que vamos conseguir. De uma forma ou de outra, vamos conseguir”, afirmou Trump durante o discurso a deputados e senadores na noite de terça-feira. “Nós os manteremos seguros, os tornaremos ricos e, juntos, levaremos a Groenlândia a patamares que vocês nunca imaginaram ser possíveis.”

Maior ilha do Ártico e localizada em uma região estrategicamente importante, onde se acredita haver vastas reservas inexploradas de minerais e petróleo, a Groelândia pertence à Coroa da Dinamarca, mas tem um governo autônomo com vastos poderes.

O território autônomo dinamarquês tem eleições parlamentares agendadas para 11 de março, mas por preocupações com a possível interferência estrangeira no pleito, o Legislativo aprovou uma lei na terça-feira, 4 de fevereiro, proibindo partidos políticos de receber doações anônimas ou estrangeiras.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, afirmou nessa quarta-feira (5) que os habitantes da ilha não desejam ser nem americanos nem dinamarqueses, em resposta à nova investida do presidente dos EUA, Donald Trump, para controlar a ilha.

“Nós não queremos ser americanos nem dinamarqueses, nós somos groenlandeses. Os americanos e o seu líder precisam de entender isto. Não estamos à venda e não podemos simplesmente ser tomados. O nosso futuro é decidido por nós, aqui na Gronelândia”, afirmou Egede em referência à fala de Trump.

A fala de Trump ocorre a uma semana das eleições na Groenlândia, marcadas para a próxima terça-feira (11). A campanha eleitoral tem como foco principal as aspirações de independência da ilha, especialmente após o interesse demonstrado pelo presidente americano.

Já o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca havia afirmado mais cedo, nessa quarta-feira, que foi significativo o fato de Trump ter reconhecido o direito da Groenlândia à autodeterminação em seu discurso no Congresso dos EUA. As informações são do jornal O Globo, do portal de notícias G1 e da agência de notícias AFP.

2025-03-05