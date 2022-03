Geral Ministro do Supremo impõe multa de 100 mil reais por dia a quem usar o Telegram

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do aplicativo no Brasil. (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

Na decisão em que ordenou o bloqueio do Telegram no Brasil, nesta sexta-feira (18), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou multa diária de 100 mil reais para quem continuar usando o aplicativo de mensagens.

“As pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para continuidade das comunicações ocorridas pelo Telegram estarão sujeitas às sanções civis e criminais, na forma da lei, além de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”, diz trecho do despacho assinado pelo ministro.

O magistrado cita, ainda, outra decisão sua, de fevereiro deste ano, na qual já havia fixado multa de 100 000 reais por cada um dos três perfis indicados pela Justiça – entre eles, o de Allan dos Santos – e que não fosse bloqueado pelo Telegram. Moraes explica que os perfis foram pontualmente bloqueados, mas que as informações exigidas não foram prestadas pela plataforma. Assim, aumentou a multa para 500 000 reais por dia em que a determinação não for cumprida, contados a partir da intimação da empresa.

Moraes classificou a atuação da plataforma como de “desprezo à Justiça e falta total de cooperação” com os órgãos judiciais. “Fato que desrespeita a soberania de diversos países, não sendo circunstância que se verifica exclusivamente no Brasil e vem permitindo que essa plataforma venha sendo reiteradamente utilizada para a prática de inúmeras infrações penais”, diz o magistrado no despacho.

A ordem de Moraes desta sexta, direcionada a provedores de internet, é para que a plataforma seja impedida de operar no país, já que se recusa a cumprir medidas determinadas pela Suprema Corte brasileira, como o bloqueio de contas de Allan dos Santos, determinado pelo STF.

Para o relator, o desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais pelo Telegram, que opera no território brasileiro sem indicar seu representante, “é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente”, além de contrariar expressamente dispositivo do Marco Civil da Internet (artigo 10, parágrafo 1º, da Lei 12.965/14). Por isso, em seu entender, estão presentes os requisitos necessários para a decretação da suspensão temporária das atividades da plataforma, até que haja o cumprimento efetivo e integral das decisões, nos termos destinados aos demais serviços de aplicações na internet, conforme prevê o artigo 12, inciso III, do Marco Civil da Internet. As informações são da revista Veja e do STF.

