Modelo torcedora do Fluminense arrasa com corpão nas redes sociais

Renata Lage tem mais de 12 mil seguidores no Instagram. (Foto: Instagram/Reprodução)

A modelo Renata Lage bate um verdadeiro bolão. Torcedora do Fluminense, ela, que também é estudante de design de moda, usa e abusa de fotos sensuais no seu perfil do Instagram. Ao todo ela já conseguiu mais de 12 mil seguidores na rede social.