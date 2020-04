Notas Brasil Morre segundo tripulante de navio em quarentena no Porto de Santos

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Um segundo tripulante do navio Costa Fascinosa, atracado no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, morreu por covid-19, no domingo (19). De nacionalidade filipina, o homem de 42 anos morreu em um hospital da cidade de Santos. A informação foi confirmada pela empresa Costa Cruzeiros, responsável pelo navio, e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

