Brasil Morte de advogada no Rio de Janeiro: um crime planejado e cometido com frieza

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

A advogada e estudante de Psicologia Anic de Almeida Peixoto Herdy foi vista pela última vez em um shopping de Petrópolis. (Foto: Reprodução)

Detalhes da confissão do técnico de informática Lourival Correa Netto Fatica sobre a morte da advogada e estudante de Psicologia Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, que vieram à tona durante entrevista coletiva da defesa de Lourival, revelam os cuidados tomados por ele para evitar que o corpo da vítima fosse descoberto. Enterrado em pé numa sapata construída para sustentar um muro, na garagem da casa onde Fatica morava, em Teresópolis, na Região Serrana, o cadáver foi coberto por entulho, paletes (estrados de madeira), terra e várias camadas de cimento.

O túmulo já havia sido preparado pelo técnico de informática antes de a morte ocorrer. Segundo a advogada Flávia Fróes, que defende Lourival, ele aproveitou que Anic, com quem teria um relacionamento extraconjugal, havia marcado um encontro com ele na manhã de 29 de fevereiro de 2024, para executar o crime naquele dia. A data é a mesma em que a advogada foi vista com vida pela última vez, em um shopping de Petrópolis, também na Região Serrana. Segundo investigações, a vítima entrou num carro dirigido pelo técnico de informática. Dali, de acordo com a confissão do preso, o casal foi para um motel, em Itaipava, onde Anic teria sido morta com um soco na traqueia.

Lourival está preso desde abril pelo crime, assim como dois de seus filhos e uma namorada dele. Segundo o seu depoimento na 2ª Vara Criminal de Petrópolis, ele enrolou o corpo em um lençol e retirou o cadáver do motel no mesmo automóvel que usou para entrar no estabelecimento.

A caminho da casa de Teresópolis, segundo sua advogada, Lourival ligou para os filhos Maria Luísa e Henrique Fatica pedindo que fossem atender um cliente da sua loja de produtos eletrônicos. A saída serviu para que ele ficasse sozinho na residência para ter tempo de sepultar Anic sem ser visto em uma garagem da parte de baixo da casa.

“Então, ele coloca ela dentro do buraco, joga a terra já preparada, porque ele já sabia que ia aproveitar aquela oportunidade (para matá-la). E, enfim, joga uma camada inicialmente de cimento, e aí coloca paletes, coloca uma série de entulhos. Depois, ao longo dos dias, ele vai dando outras camadas de cimento para ficar mais ocultado”, descreve Flávia.

Quatro horas

Na última quarta-feira, após a confissão de Lourival na 2ª Vara Criminal de Petrópolis, policiais da 105ª DP (Petrópolis) e bombeiros foram até a casa desenterrar o corpo. Depois de quatro horas e meia de trabalho, eles encontraram o cadáver. Havia uma algema presa a um dos pulsos de Anic, que ainda usava a aliança de casada.

Por conta do estado do corpo, não foi possível uma identificação imediata. Entretanto, a vítima vestia as mesmas roupas que Anic usava quando despareceu. Além disso, o corpo retirado da sepultura improvisada tinha próteses de silicone, a exemplo da mulher até então dada como desaparecida. Por último, os agentes encontraram em um dos dedos dela uma aliança com o nome de Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos, com quem era casada há 20.

Apesar de todas as coincidências, a confirmação de que o corpo era de Anic só aconteceu na quinta-feira. Uma odontologista fez uma perícia na arcada dentária do cadáver e comparou o laudo com a ficha odontológica da vítima, o que confirmou a identidade da advogada.

