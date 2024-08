Pouco menos de uma semana depois de sofrer uma parada cardíaca dentro do gramado do MorumBIS, na capital paulista, o zagueiro uruguaio Juan Izquierdo morreu nessa terça-feira (27), aos 27 anos de idade. O jogador defendia as cores do Nacional-URU e deixa uma esposa e dois filhos – uma menina de dois anos e um menino de menos de um mês de vida.

Em nota oficial, o Nacional confirmou o falecimento do jogador. De acordo com a publicação, todo o clube está de luto pela perda de um querido atleta.

“Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável. Que descanse em paz, Juan, você estará conosco para sempre.”

O jogador deu entrada no Hospital Albert Einstein no dia 22 de agosto após sofrer uma arritmia cardíaca durante o jogo entre São Paulo e Nacional-URU, pela Libertadores. Izquierdo foi rapidamente atendido pela equipe médica no MorumBIS e foi conduzido prontamente ao hospital. Segundo o comunicado, o atleta deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado.

Desde então, Izquierdo permaneceu no CTI do Albert Einstein, sedado e em ventilação mecânica e sob cuidados neurológicos. No domingo (21), o hospital divulgou que o jogador uruguaio teve piora em seu estado de saúde, citando uma “progressão do comprometimento cerebral” e “aumento de pressão intracraniana”. Izquierdo seguiu em terapia intensiva, ainda com o uso de ventilação mecânica.

Izquierdo estava sendo acompanhado de perto pelo diretor-geral do Nacional, Sebastián Eguren, pelo dirigente Fernando Brusco e pelo presidente Alejandro Balbi. Além dos pais Nelson e Sandra e da esposa, Selena.

Em declaração recente, o Secretário Nacional de Esportes do Uruguai, Sebastián Bauzá, revelou que Izquierdo apresentou “leve arritmia” em testes médicos realizados por um programa do governo há dez anos.

“Há 10 anos, foram feitos exames com o elenco do Cerro, onde jogava o Juan Izquierdo naquele momento. Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado”, disse Sebastián Bauzá.

À época, o jogador estava nas categorias de base do Atlético Cerro, em que estreou profissionalmente em 2018.

Quem era Juan Izquierdo?

Zagueiro de 27 anos de idade, Juan Izquierdo não era titular do Nacional-URU, mas vinha recebendo novas chances de atuar pelo clube uruguaio nesta temporada. O defensor pertencia ao Nacional desde 2022, mas havia sido emprestado ao Liverpool-URU no último ano e retornou para esta temporada ao clube na intenção de ter mais minutos em campo.

Izquierdo foi revelado pelo Atlético Cerro-URU, e também teve passagens por outros clubes do país como o Peñarol e o Montevideo Wanderers. Além do Uruguai, o zagueiro teve uma breve passagem pelo Atlético San Luís, do México.